Le Canadien fait l’acquisition du défenseur Keegan Lowe

Le directeur général Marc Bergevin a posé un premier geste, à l’approche de la date limite des transactions dans la LNH.

Le Canadien a acquis le défenseur Keegan Lowe des Hurricanes de la Caroline, en retour du défenseur Philip Samuelsson. Lowe, qui est âgé de 23 ans, est le fils de l’ex-joueur Kevin Lowe, tandis que Philip est le fils d’Ulf Samuelsson.

L’information a été confirmée par voie de communiqué par le directeur général et vice-président directeur des Hurricanes, Ron Francis, puis quelques minutes plus tard par le Tricolore.

Lowe a disputé deux matchs en carrière dans la LNH avec les Hurricanes, en 2014-2015, et n’a toujours pas amassé de points. Il a cependant écopé dix minutes de pénalité et présenté un différentiel de moins-2. Il se rapportera au club-école du Canadien, a fait savoir l’organisation dans son communiqué.

En 49 parties cette saison avec les Checkers de Charlotte, le club-école des Hurricanes, le hockeyeur de six pieds, un pouce et 200 livres a inscrit trois buts et amassé neuf mentions d’assistance. Il avait été repêché en troisième ronde, 73e au total, par les Hurricanes lors de l’encan de la LNH en 2011.

Pour sa part, Samuelsson, qui est âgé de 25 ans, a marqué un but et obtenu quatre mentions d’assistance en quarante rencontres avec les IceCaps de Saint-Jean. Samuelsson avait été sélectionné en deuxième ronde, 61e au total, par les Penguins de Pittsburgh au repêchage de la LNH en 2009.

Le joueur de 6 pieds, 3 pouces et 210 livres a disputé 13 matchs en carrière dans la LNH avec les Penguins et les Coyotes de l’Arizona. Il s’était joint au Canadien le lendemain de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la LNH, le 2 juillet 2016.