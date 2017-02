Le no19 de Jean Ratelle sera retiré par les Rangers de New York

New York — Les Rangers de New York rendront hommage à Jean Ratelle. Les Blue Shirts ont confirmé dimanche qu’ils retireront le no 19 que le hockeyeur québécois a porté pendant 862 rencontres avec la formation new-yorkaise. Ratelle a disputé près de 16 saisons avec les Rangers, entre 1960-61 et 1975-76, au cours desquelles il a inscrit 336 buts et ajouté 481 mentions d’assistances pour 817 points. Il a complété sa carrière avec les Bruins de Boston. Au total, Ratelle a disputé 1281 rencontres dans la LNH, récoltant 1267 points, dont 491 buts. Le Québécois a été élu au Temple de la renommée du hockey en 1985, en plus d’être nommé au sein des 100 meilleurs joueurs des 100 ans de la Ligue nationale de hockey, lors du récent week-end du match des étoiles.