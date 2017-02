Claude Julien devient entraîneur-chef du Canadien

Le Canadien a congédié l’entraîneur-chef Michel Therrien et l’a remplacé par Claude Julien, a confirmé l’organisation par voie de communiqué mardi après-midi.



La récente série d’insuccès du club, combinée à la semaine de repos obligatoire dont bénéficie le Tricolore, aura donc ouvert la porte au départ de Therrien.



« La décision de relever Michel de ses fonctions a été difficile, car j’ai beaucoup de respect pour lui. Je considère que le temps est venu pour notre équipe d’avoir un nouveau souffle, une nouvelle voix, une nouvelle direction », a déclaré le directeur général du Canadien Marc Bergevin.



Un retour pour Julien

« Claude Julien est un entraîneur d’expérience, très respecté dans la LNH, qui connaît bien le marché de Montréal. […] Nous avons embauché aujourd’hui le meilleur entraîneur disponible, et l’un des meilleurs de la LNH. Je suis convaincu qu’il saura remettre notre équipe sur le chemin de la victoire », a ajouté Bergevin.Âgé de 56 ans, Julien en est à son deuxième séjour comme entraîneur-chef du Canadien. Il a dirigé le Tricolore de janvier 2003 à janvier 2006 et montré un dossier de 72-62-10-15 en 259 matchs de saison régulière avec l’équipe.Julien a été remercié par les Bruins le 7 février dernier, après avoir compilé un dossier de 419-246-94 en 759 matchs de saison régulière avec eux. Il a également remporté la coupe Stanley avec les Bruins en 2011, et a atteint la finale en 2013.Originaire d’Orléans, en Ontario, Julien a été le récipiendaire du trophée Jack-Adams à titre d’entraîneur par excellence de la LNH en 2008-2009.Il a dirigé un total de 997 matchs en saison régulière dans la LNH avec le Canadien, les Devils du New Jersey et les Bruins.Âgé de 53 ans, Therrien avait été nommé entraîneur-chef du CH le 5 juin 2012, après avoir dirigé l’équipe de 2000 à 2003.