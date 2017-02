Shattenkirk suscite l’intérêt avant la date limite des échanges

Il y a six ans ce mois-ci, les Blues de St. Louis ont obtenu Kevin Shattenkirk de l’Avalanche du Colorado.

L’avenir de Shattenkirk à St. Louis est présentement l’objet de spéculations. Le joueur âgé de 28 ans, un défenseur droitier à la dernière année de son contrat dont la production offensive est presque inégalée, est susceptible de susciter beaucoup d’intérêt avant la date limite des transferts, fixée au 1er mars.

« Il possède un grand talent offensif », a reconnu Carl Gunnarsson, le coéquipier et souvent partenaire de jeu de Shattenkirk, qui maintient un rythme qui pourrait lui permettre d’atteindre des sommets personnels de 16 buts et 57 points.

« Il semble toujours capable de trouver le gars libre sur la patinoire et les ouvertures, a ajouté Colton Parayko, un autre membre de la brigade défensive des Blues. Il possède un solide tir, c’est un bon passeur, il a une bonne vision du jeu — à peu près tout ce que vous recherchez d’un défenseur offensif. »

En fait, avant les matchs de lundi, Shattenkirk est à égalité au 10e rang parmi les défenseurs de la LNH avec 238 points depuis le début de la saison 2011-2012, 10e avec 181 mentions d’aide et 11e avec 57 buts.

C’est en avantage numérique qu’il se montre le plus efficace, ce qui fait qu’il suscite tant d’intérêt avant la date limite. Shattenkirk totalise 122 points en avantage numérique en un peu plus de cinq saisons, 2e derrière le capitaine Erik Karlsson des Sénateurs d’Ottawa. Avec ses 31 buts en avantage numérique pendant la même période, il n’est devancé que par Shea Weber et Oliver Ekman-Larsson.

Toujours avant les matchs de lundi, il était à égalité à sa position avec 18 points en supériorité numérique et 2e avec sept buts dans ces circonstances.

« C’est quelque chose que je voudrais pouvoir faire, mais il y a seulement quelques gars dans cette ligue qui ont ce genre de talent », a dit Gunnarsson au sujet des prouesses de Shattenkirk en avantage numérique.

Quoi qu’il en soit, aussi attrayant peut-il être avant la date limite des transferts — d’ici un peu plus de deux semaines —, les Blues pourraient aider leur cause en gardant Shattenkirk. Malgré leurs problèmes cette saison, les Blues demeurent une menace en vue des séries éliminatoires après avoir atteint la finale de l’Association Ouest l’année dernière.

Shattenkirk n’occupe que le quatrième rang chez les défenseurs des Blues en matière de temps d’utilisation (environ 20 minutes par partie), mais l’équipe n’a personne d’autre pour compenser sa contribution offensive.

Histoire à suivre… les statistiques de Price

Peut-être une source d’inquiétude dans le camp du Canadien de Montréal, les statistiques de Carey Price sont en baisse.

Pourcentage d’efficacité par mois pour le gardien de 29 ans : octobre : ,954 ; novembre : ,944 ; décembre : ,899 ; janvier : ,906 ; février : ,879.

Price est actuellement à égalité au 9e rang chez les gardiens de la LNH avec un pourcentage d’efficacité de ,917 (minimum de 30 départs) et 3e à ,934 à forces égales. Il en arrache le plus quand l’équipe joue en infériorité numérique — elle qui mène la ligue avec 32 buts accordés à court d’un joueur.

Histoire à suivre… le choc d'un congédiement

Les Penguins ont compilé un palmarès de 33-16-5 avec un différentiel de plus-41 après avoir remplacé l’entraîneur-chef Mike Johnston par Mike Sullivan à la mi-décembre la saison dernière, gagnant éventuellement leur quatrième coupe Stanley au printemps suivant.

Les équipes qui font le choix de congédier un entraîneur à la mi-saison ne peuvent qu’espérer un tel dénouement. Les résultats se sont avérés positifs pour les formations qui ont pris cette décision jusqu’ici cette saison.



Les Panthers de la Floride ont un dossier de 13-10-9 (moins-15) depuis que Tom Rowe a remplacé Gerrard Gallant. Au moment du changement, il avait une fiche de 11-10-1 et un différentiel de moins-2.

Le remplacement de Jack Capuano par Doug Weight a été profitable pour les Islanders de New York. Ils sont passés d'une fiche de 17-17-8 (moins-6) à un dossier de 8-2-2 (plus-11) depuis le renvoi de Capuano.

Le changement d'entraîneur a aussi souri aux Blues de St. Louis. Sous les ordre de Mike Yeo, qui a succédé à son mentor Ken Hitchcock, les Blues ont cinq victoires et deux défaites, avec un différentiel de plus-12. Leur dossier au moment du changement?: 24-21-5 (moins-16).

Quant aux Bruins de Boston, ils sont invaincus (3-0-0, plus-8) depuis que Bruce Cassidy a remplacé Claude Julien. Les Bostonnais présentaient une fiche de 26-23-6 (moins-6) au moment du congédiement de ce dernier.