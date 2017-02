Le Canadien blanchi par la pire équipe de la LNH

Denver — Le Canadien est officiellement en panne. Il n’a pas fait vibrer les cordages lors des 137 dernières minutes et 11 secondes de jeu, en route vers une défaite de 4-0 mardi soir contre l’Avalanche du Colorado, la pire équipe de la LNH.

Le Tricolore a commencé son voyage de deux matchs en offrant une performance terne, et il n’a pas signé de victoire à ses quatre dernières sorties. Il s’agissait d’une occasion en or pour le CH (30-17-8) de se relancer, puisque l’Avalanche (15-33-2) connaît des ennuis au Pepsi Center cette saison avec seulement sept victoires en vingt-six parties.

« Beaucoup de choses ont fait défaut », a d’abord répondu sèchement l’entraîneur-chef Michel Therrien à un journaliste qui lui a demandé s’il y avait eu un manque d’effort de ses hommes.

« C’est un match très décevant, a poursuivi Therrien. Les mots me manquent pour décrire notre performance. Nous avons accordé deux buts tôt dans le match et n’avons pas été capables de revenir par la suite. »

L’attaquant Mikko Rantanen a volé la vedette avec un tour du chapeau, et Andreas Martinsen a complété la marque du côté de l’Avalanche. L’ex-défenseur du Tricolore Mark Barberio ainsi que le joueur de centre Gabriel Landeskog se sont aussi signalés avec deux mentions d’assistance chacun.

Le gardien de l’Avalanche, Calvin Pickard, n’a jamais véritablement été mis à l’épreuve au cours de la rencontre. Il a effectué 27 arrêts et signé son deuxième jeu blanc de la campagne — son premier depuis le 5 novembre contre le Wild du Minnesota.

Carey Price, qui a effectué un 41e départ cette saison, n’a pas connu le début de match escompté et cédé deux fois sur les quatre premiers tirs dirigés vers lui. Il a repoussé un total de 22 tirs.

Les hommes de l’entraîneur Jared Bednar ont rapidement pris les commandes en première période. Ils avaient de toute évidence encore à la mémoire le revers cinglant de 10-1 encaissé contre le Tricolore le 10 décembre au Centre Bell.

Rantanen et Andreas Martinsen se sont chargés de l’accueillir en touchant la cible une fois chacun au cours des 2 premières minutes et 25 secondes du match. Rantanen a fait vibrer les cordages dès la 30e seconde de jeu de la rencontre, avant d’inscrire son deuxième but du match à 13:10 de la deuxième période et de compléter son triplé à 6:01 du dernier tiers.

Entre-temps, le Tricolore n’a décoché que sept tirs en troisième période, même s’il tirait de l’arrière 3-0 après 40 minutes de jeu.

Après la rencontre, le Canadien s’est immédiatement dirigé vers l’Arizona, où il affrontera les Coyotes jeudi soir. Il s’agira d’une belle occasion de retrouver le sentier de la victoire puisque les Coyotes occupent le 29e rang de la LNH, tout juste devant l’Avalanche.