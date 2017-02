Un évincement abrupt pour l’entraîneur Ken Hitchcock

2 février 2017Jim Salter - Associated Press

Mike Yeo et Doug Armstrong en conférence de presse à St. Louis, mercredi

Photo: David Carson St. Louis Post-Dispatch / Associated Press

Les Blues ont congédié sans avertissement l’entraîneur-chef Ken Hitchcock, mettant un terme à la dernière saison du vétéran à St. Louis et forçant Mike Yeo à prendre les commandes d’un club décevant plusieurs mois avant la date prévue.

Le directeur général Doug Armstrong en a fait l’annonce, mercredi, au lendemain de la cinquième défaite des Blues en six parties. « Nous n’avons aucune fierté, a déclaré Armstrong, visiblement frustré, en conférence de presse. Je ne crois pas que nous ayons fourni le plein effort et, malheureusement, Ken doit payer pour tous nos échecs, à commencer par les miens. »

Âgé de 65 ans, Hitchcock était avec les Blues depuis le 8 novembre 2011, quand il a remplacé Davis Payne. Il a mené l’équipe à la finale de l’Ouest la saison dernière et il vient au deuxième rang de l’histoire du club avec une fiche de 284-124-41 en six campagnes. L’équipe a participé aux séries à chacune de ses cinq saisons à la barre.

« Nous avons laissé notre groupe se scinder et devenir des mercenaires, a poursuivi Armstrong, qui a informé Hitchcock de sa décision mardi soir après la défaite contre les Jets de Winnipeg. Nous avons adopté une culture perdante et Ken en paye le prix. » Armstrong a confié que Hitchcock n’avait pas digéré sa décision. « Il était arrogant vers la fin, a convenu Armstrong. Il n’y a pas eu de “kumbaya” [mardi] soir. Il était fâché. »

Photo: Jeff Roberson Associated Press via La Presse canadienne

Une grande déception

Les Blues sont l’une des déceptions du circuit Bettman cette saison, eux qui occupent actuellement la deuxième place des clubs repêchés dans l’Association Ouest, avec une fiche de 24-21-5 pour 53 points en 50 rencontres.

Reconnus comme étant une équipe à la défensive hermétique sous Hitchcock, les Blues ont accordé 28 buts dans leurs 6 derniers matchs, et le travail des gardiens de but a été problématique depuis le début de la saison.

La différence avec l’an dernier est frappante. Non seulement les Blues avaient-ils atteint une première finale d’association depuis 2001 — s’inclinant en six matchs devant les Sharks de San Jose —, mais ils avaient conclu la saison avec la deuxième meilleure fiche dans l’Ouest, avec 49 victoires et 107 points malgré plusieurs blessures à des joueurs clés.

Hitchcock a dirigé 20 ans dans la LNH avec les Stars de Dallas, les Flyers de Philadelphie, les Blue Jackets de Columbus et les Blues. Il a gagné la coupe Stanley avec les Stars en 1999. Ses 781 victoires — une de moins qu’Alger Arbour — lui confèrent le quatrième rang dans l’histoire de la LNH.