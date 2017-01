La LNH impose une amende de 10 000 $ à Brad Marchand

New York — La Ligue nationale de hockey a imposé une amende de 10 000 $US à l’attaquant Brad Marchand, des Bruins de Boston, pour son dangereux croc-en-jambe à l’endroit du défenseur Niklas Kronwall des Red Wings de Detroit. Il s’agit de l’amende maximale pouvant être imposée en vertu de la convention collective entre la LNH et l’Association des joueurs de la LNH. L’incident est survenu à 12 h 27 de la première période du match de mardi, que les Bruins ont gagné 4-3 en prolongation. Marchand n’a pas été réprimandé sur le jeu.