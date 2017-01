Un but comme un baume pour Daniel Carr

Daniel Carr célébrant son but contre les Flames de Calgary, mardi

Daniel Carr ne le dit pas ouvertement, mais il est probablement l’un des rares joueurs qui auraient aimé que la LNH poursuive ses activités régulières en fin de semaine. Car il a déjà eu sa large part de journées de congé cette saison.

Après avoir laissé une favorable impression en 23 rencontres la saison dernière, et ce, même s’il avait subi une grave blessure à un genou à la fin de janvier de 2016, Carr n’a pas réussi à reprendre là où il avait laissé. Jusqu’à maintenant, il n’a participé qu’à 29 des 49 premiers matchs du Canadien.

Dans le gain de 5-1 du Tricolore contre les Flames de Calgary, mardi, l’attaquant de 25 ans a marqué son deuxième but de la saison, et son premier depuis le 10 novembre, contre les Kings de Los Angeles.

L’an dernier, en guise de comparaison, il a fait bouger les cordages six fois. « Ça faisait longtemps, a-t-il opiné après l’entraînement de l’équipe au Complexe sportif Bell de Brossard. De marquer enfin ce but m’a fait beaucoup de bien. »

Desharnais rejoint l’équipe

La séance d’entraînement de mercredi a marqué le retour avec ses coéquipiers de David Desharnais. Le joueur de centre a raté les 23 derniers matchs en raison d’une blessure à un genou subie le 6 décembre, contre les Blues de St. Louis. Il s’est entraîné avec un chandail qui n’interdisait pas les contacts.

En 25 rencontres cette saison, Desharnais a marqué trois buts et ajouté six aides. Il affiche un ratio défensif de plus-4.

Malgré ce retour à l’entraînement, Desharnais ne sera pas en uniforme jeudi, contre les Islanders de New York, pas plus que Alex Galchenyuk, Andrei Markov, Greg Pateryn et Brendan Gallagher.

Des Islanders en forme

Face aux Islanders, le Canadien affrontera une équipe qui connaît peut-être ses meilleurs moments cette saison. Cette période de succès coïncide avec l’arrivée de Doug Weight au poste d’entraîneur-chef par intérim. Ce dernier a mené sa troupe à une fiche de 3-0-1 jusqu’à maintenant.

Pour cette dernière sortie avant la pause du match des étoiles, Carey Price sera envoyé dans la mêlée. Price, le défenseur Shea Weber et Therrien s’envoleront ensuite vers Los Angeles pour le rendez-vous annuel de l’élite de la LNH.