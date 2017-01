Les Red Wings blanchissent le Canadien 1-0

Le gardien de but des Red Wings, Jared Coreau, a bloqué un tir dévié alors que le no 47 du Canadien, Alexander Radulov, gêné par le défenseur de Detroit Mike Green, tentait de lui obstruer la vue, dans le match de lundi disputé à 15 h à Detroit.

Detroit — Tomas Vanek a marqué tard en deuxième période, Jared Coreau a inscrit le deuxième blanchissage de sa carrière et les Red Wings de Detroit ont signé une victoire de 1-0 contre le Canadien de Montréal lundi après-midi à l’aréna Joe-Louis.

En cette journée fériée aux États-Unis, et contre l’une des pires équipes de l’Association Est, les attaquants du Tricolore ont été peu productifs.

Ils n’ont dirigé que 18 tirs, dont seulement cinq en troisième, vers le jeune gardien des Red Wings, qui disputait un huitième match en carrière dans la LNH.

Sept de ces tirs sont venus de Max Pacioretty (quatre) et d’Alex Galchenyuk (trois).

« C’est le seul trio qui a provoqué certaines chances de marquer à l’occasion ce soir », a observé l’entraîneur-chef, Michel Therrien.

Coreau avait obtenu son premier jeu blanc le 5 janvier par le score de 4-0 face aux Kings de Los Angeles. Il avait bénéficié du soutien offensif de Vanek, qui avait marqué deux des quatre buts des Red Wings.

Vanek est revenu hanter son ancienne équipe en marquant un but chanceux contre Carey Price, qui n’a rien eu à se reprocher.

Bataillant avec le défenseur Alexei Emelin devant le filet, Vanek a inscrit son 12e but de la saison lorsque le tir de la ligne bleue du défenseur Danny DeKeyser a dévié sur sa jambe avant de bifurquer vers la droite et derrière le gardien du Tricolore.

Il s’agissait de son cinquième but à ses six dernières sorties. Il a récolté un point dans une sixième rencontre de suite.

Price, qui a fait face à 20 rondelles, est rentré au banc des joueurs au profit d’un sixième attaquant pendant la dernière minute de jeu, mais le Canadien n’a jamais vraiment réussi à s’installer dans la zone rivale.

« On s’est améliorés dans notre jeu défensif. C’est une chose à laquelle on voulait porter attention, a ajouté Therrien. Offensivement, on n’a pas créé beaucoup. Je sentais que l’énergie de nos joueurs était à sec. »

Price, qui a réalisé son meilleur arrêt de la rencontre aux dépens d’Andreas Athanasiou tard en première période, a subi un sixième revers à ses neuf dernières sorties.

« Il a effectué de beaux arrêts et on a joué beaucoup mieux devant lui, a fait valoir Therrien. C’était important comme groupe d’être solide défensivement. »

C’est la deuxième fois cette saison que le Canadien perd par jeu blanc, après la dégelée du 4 novembre dernier, 10-0 face aux Blue Jackets de Columbus.

Il s’agit aussi de la première victoire des Red Wings par blanchissage aux dépens du Tricolore depuis le 15 janvier 2007, quand Dominik Hasek avait vaincu le Canadien 2-0.



Le Canadien de Montréal a annoncé après la rencontre avoir cédé l’attaquant Michael McCarron aux IceCaps de St. John’s.

Le prochain match du Tricolore est ce mercredi au Centre Bell contre les Penguins de Pittsburgh.