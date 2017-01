Les Maple Leafs doublent les Sénateurs

Nazem Kadri a marqué deux buts, Curtis McElhinney a réalisé 35 arrêts et les Maple Leafs de Toronto ont doublé les Sénateurs d’Ottawa 4-2, samedi soir.McElhinney effectuait un premier départ dans l’uniforme des Maple Leafs, lui qui avait été réclamé au ballottage plus tôt cette semaine.Tyler Bozak et Connor Brown ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs, qui ont rejoint les Sénateurs au troisième rang de la section Atlantique.Dion Phaneuf et Kyle Turris ont répliqué pour les Sénateurs. Mike Condon a stoppé 23 rondelles dans la défaite.Le deuxième but du match de Kadri a procuré une avance de 3-2 aux Maple Leafs, à 2:31 de la troisième période.Quelques instants plus tard, les Sénateurs ont obtenu leur premier avantage numérique de la partie, mais McElhinney a gardé le fort pour permettre à son équipe rester en avance pour de bon.