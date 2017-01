Hayley Wickenheiser annonce sa retraite

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

La hockeyeuse Hayley Wickenheiser prend sa retraite, après avoir passé 23 ans au sein de l’équipe nationale du Canada. Âgée de 38 ans, l’athlète originaire de Shaunavon, en Saskatchewan, a annoncé la nouvelle vendredi. Elle quitte le sport à titre de meilleure marqueuse dans l’histoire de l’équipe féminine du Canada, alors qu’elle a récolté 168 buts et 211 passes en 276 matchs. Elle a été décorée de quatre médailles d’or aux Jeux olympiques et contribué à sept titres canadiens au Championnat du monde. Wickenheiser a été élue joueuse la plus utile à son équipe à l’issue des Jeux olympiques de 2002 et de 2006. L’année dernière à Kamloops, en Colombie-Britannique, elle avait pris part au Championnat du monde pour la 13e fois de sa carrière. Wickenheiser est devenue la première femme à marquer un but lors d’un match de hockey professionnel masculin alors qu’elle évoluait en Europe.