Le Canada signe une victoire de 1-0 contre les États-Unis au mondial U18

Zlin, République tchèque — La capitaine Ashton Bell a marqué en prolongation pour guider le Canada à une victoire de 1-0 aux dépens des États-Unis au championnat du monde de hockey féminin des moins de 18 ans. Le Canada a complété la ronde préliminaire avec une fiche de 3-0 tandis que les Américains ont terminé à 2-0-1. Les deux formations s’affronteront en demi-finales, vendredi. Bell, du Manitoba, a marqué à 1 min 57 s de la prolongation avec un tir des poignets dans le coin supérieur. La gardienne ontarienne Danika Ranger a obtenu le blanchissage après avoir repoussé 23 tirs. Le Canada et les États-Unis se sont affrontés en finale des neuf championnats du monde des moins de 18 ans et les Américaines détiennent l’avantage 5-4 pour les médailles d’or. La République tchèque, la Finlande, la Suède et la Russie joueront en quarts de finale, mercredi. Le match pour la médaille d’or est prévu samedi à Zlin.