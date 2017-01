La LNH annonce ses formations complètes

New York — Il n’aura fallu qu’une demi-saison à Auston Matthews et Patrik Laine pour devenir des vedettes dans la LNH.

Les deux premiers choix du repêchage 2016 dans la LNH figurent parmi les joueurs sélectionnés pour participer au week-end du match des étoiles.

Laine, qui domine les recrues avec 21 buts et 37 points, est le seul représentant des Jets de Winnipeg au sein de la formation de la section Centrale, qui comprend aussi le capitaine P. K. Subban, des Predators de Nashville, et le joueur par excellence Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago.

La présence de Laine est toutefois incertaine puisqu’il a été victime récemment d’une commotion cérébrale lors d’un match contre les Sabres de Buffalo. S’il ne peut y être, les attaquants Mark Scheifele ou Nikolaj Ehlers, qui partagent le sommet des marqueurs des Jets avec Laine, sont d’éventuels remplaçants.

« Patrik Laine est en quelque sorte un joueur étoile, a déclaré Mathieu Perreault, des Jets. Il fait la différence. Il représente une menace constante comme marqueur, un élément que nous n’avons pas vraiment eu par le passé ici. Ces gars font une grande différence. Il vous donne la possibilité soit de créer l’égalité ou de gagner un match. Il a déjà marqué quelques buts importants pour nous. »

Matthews, âgé de 19 ans, est le seul représentant des Maple Leafs après avoir inscrit 21 buts à ses 39 premiers matchs. Il devient le plus jeune joueur de la formation torontoise depuis Wendel Clark il y a 31 ans.

Matthews, au deuxième rang des marqueurs chez les recrues avec 35 points, se joint à une équipe dont le capitaine est le gardien Carey Price, du Canadien, et qui inclut aussi les défenseurs Shea Weber, également du Canadien, et Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa.

L’équipe de la section Pacifique, dont le capitaine est Connor McDavid, des Oilers d’Edmonton, l’actuel meilleur marqueur de la ligue, alignera également les attaquants Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, et Bo Horvat, des Canucks de Vancouver.

Evgeni Malkin accompagnera son coéquipier des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby au sein de la formation de la section Métropolitaine, qui comptera aussi sur Alex Ovechkin, des Capitals de Washington.

Le week-end du match des étoiles se tiendra les 28 et 29 janvier à Los Angeles. Les Kings seront représentés par l’attaquant Jeff Carter et le défenseur Drew Doughty.

Le match sera de nouveau disputé selon la formule d’un tournoi à trois contre trois avec une équipe de chaque section. Les joueurs participeront à un concours d’habiletés, le 28 janvier.

La section Pacifique a remporté le match l’an dernier.

Les entraîneurs seront Michel Therrien, du Canadien de Montréal, John Tortorella, des Blue Jackets de Columbus, Bruce Boudreau, du Wild du Minnesota, et Peter DeBoer, des Sharks de San Jose.

Formations

Section Atlantique

Gardiens : Carey Price, Montréal (capitaine) ; Tuukka Rask, Boston ; Défenseurs : Victor Hedman, Tampa Bay ; Erik Karlsson, Ottawa ; Shea Weber, Montréal ; Attaquants : Nikita Kucherov, Tampa Bay ; Brad Marchand, Boston ; Auston Matthews, Toronto ; Frans Nielsen, Detroit ; Kyle Okposo, Buffalo ; Vincent Trochek, Floride.

Section Métropolitaine

Gardiens : Sergei Bobrovsky, Columbus ; Braden Holtby, Washington ; Défenseurs : Justin Faulk, Caroline ; Seth Jones, Columbus ; Ryan McDonagh, New York Rangers ; Attaquants : Sidney Crosby, Pittsburgh (capitaine) ; Taylor Hall, New Jersey ; Evgeni Malkin, Pittsburgh ; Alex Ovechkin, Washington ; Wayne Simmonds, Philadelphie ; John Tavares, New York Islanders

Section Centrale

Gardiens : Corey Crawford, Chicago ; Devan Dubnyk, Minnesota ; Défenseurs : Duncan Keith, Chicago ; P. K. Subban, Nashville (capitaine) ; Ryan Suter, Minnesota ; Attaquants : Patrick Kane, Chicago ; Patrik Laine, Winnipeg ; Nathan MacKinnon, Colorado ; Tyler Seguin, Dallas ; Vladimir Tarasenko, St. Louis ; Jonathan Toews, Chicago

Section Pacifique

Gardiens : Martin Jones, San Jose ; Mike Smith, Arizona ; Défenseurs : Brent Burns, San Jose ; Drew Doughty, Los Angeles ; Cam Fowler, Anaheim ; Attaquants : Jeff Carter, Los Angeles ; Johnny Gaudreau, Calgary ; Bo Horvat, Vancouver ; Ryan Kesler, Anaheim ; Connor McDavid, Edmonton (capitaine) ; Joe Pavelski, San Jose.