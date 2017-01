Le Canada passe en finale du Mondial junior

Le sol canadien semble sourire à Équipe Canada junior. Deux ans après avoir remporté la médaille d’or à Toronto, la formation canadienne a obtenu son billet pour la finale contre les États-Unis en battant la Suède 5-2 en demi-finale du Championnat mondial junior, mercredi, au Centre Bell.



Le Québécois Julien Gauthier a inscrit le but qui a fait la différence en deuxième période et Carter Hart a connu une excellente soirée de travail en repoussant les 28 tirs dirigés vers lui, après être venu en relève à Connor Ingram au premier tiers. Gauthier a ensuite terminé le travail en marquant dans un filet désert.



« On savait que nous avions une bonne équipe, a déclaré Gauthier lorsqu’on lui a demandé si le rôle de négligés de l’équipe lui avait servi de motivation. Ça ne nous dérangeait pas vraiment, on a travaillé fort et ç’a payé. »



Mitchell Stephens, Anthony Cirelli et le capitaine Dylan Strome ont aussi trompé la vigilance de Felix Sandstrom, qui a fait face à un barrage de 43 lancers.



Joel Eriksson Ek et Carl Grundstrom ont profité des largesses d’Ingram pour inscrire les Suédois à la marque.



Début fort



Le Canada a connu un fort début de match et a offert une opposition physique à laquelle la Suède n’avait pas eu droit au cours de la ronde préliminaire. Taylor Raddysh et Mathew Barzal ont obtenu des occasions en or de donner l’avance au pays hôte dans les cinq premières minutes de jeu, mais Sandstrom s’est dressé devant sa cage.



Ce fut tout le contraire pour Ingram, qui a connu une sortie désastreuse. Il a donné deux buts faibles sur les trois premiers tirs dirigés vers lui et a été retiré du match au profit de Hart alors que la marque était 2-1, avec un peu plus de huit minutes d’écoulées à la rencontre.



« Carter a été excellent, a concédé Ducharme. On avait dit que nous avions besoin de tout le monde pour gagner et il devait être prêt. Il l’était et il a connu un excellent match. »



Cette décision a semblé redonner un peu de confiance aux Canadiens, qui ont écoulé un avantage numérique avant de niveler les chances en fin de péridode grâce au tir précis de Cirelli, semant l’hystérie dans les gradins assez fournis du Centre Bell.



Le Canada a dicté le ton en deuxième période, dominant 17-11 au chapitre des tirs, et Gauthier a procuré aux siens leur première avance de la rencontre en poussant au fond du filet une rondelle qui se promenait dangereusement près de la ligne rouge à 12:02.



Les deux cerbères ont sorti leur épingle du jeu au cours du deuxième vingt.



Arrêts impressionnants



Sandstrom a été le plus spectaculaire en volant Tyson Jost à deux occasions à l’embouchure du filet. Ces arrêts ont été si impressionnants que la reprise à l’écran géant a suscité autant de réaction de la foule qu’à la première occasion. À l’autre bout, Carter Hart et Dante Fabbro y sont allés d’un effort conjoint pour stopper au tout dernier moment une rondelle qui glissait lentement vers la ligne rouge.



La troupe de Dominique Ducharme a poursuivi sur sa lancée en muselant les Suédois, qui étaient invaincus dans le tournoi. La Suède a dû patienter 8:45 avant de décocher un premier tir sur Hart et le Canada a ajouté deux buts à son avance pour mettre le match hors de portée.



« Ç’a été un dur match, une dure défaite, a admis l’entraîneur-chef de la Suède, Tomas Monten. Nous avons connu un bon départ, mais nous n’avions pas la profondeur pour rivaliser avec le Canada au chapitre de la vitesse, plus le match avançait. En lançant seulement cinq fois en troisième, c’est difficile de gagner. »



La finale sera présentée jeudi à 20 h 00, au Centre Bell.