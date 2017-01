Marc Bergevin se dit satisfait de son équipe

Lors d’une de ses rares sorties médiatiques pendant la campagne, le directeur général du Canadien, Marc Bergervin, en a profité pour faire le point sur certaines choses alors que son équipe approche de la mi-saison.

Après 37 rencontres, le Canadien affiche un dossier de 22-9-6 pour une récolte de 50 points. Avant les matchs de lundi, le Tricolore détenait une confortable avance de six points devant les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston au premier rang de la section Atlantique.

« C’est certain que je suis satisfait du début de saison, a mentionné Bergevin. On a eu beaucoup de blessures, je pense qu’en général, on s’en est bien sorti, même sans Alex Galchenyuk, Andrei Markov, David Desharnais, Andrew Shaw et Greg Pateryn présentement. »

Galchenyuk et Desharnais ont participé à des exercices pendant près d’une heure après l’entraînement régulier du Canadien, lundi. Les deux centres ont subi des blessures au genou tôt en décembre et l’équipe avait parlé d’une absence de six à huit semaines dans leur cas. Ils semblent donc suivre l’échéancier jusqu’ici.

En route vers la coupe ?

Bergevin a dû calmer le jeu quand le mot « championnat » a été mentionné dans une question. « On va se calmer le pompon avec le championnat, a-t-il rétorqué. On va commencer par faire les séries. On est satisfait pour l’instant, mais il y a encore du pain sur la planche. »

Le directeur général est redevenu un homme de peu de mots quand le sujet des besoins de l’équipe est revenu sur la table. « Je regarde tout le temps pour trouver des manières d’améliorer l’équipe », a-t-il dit.

Et serait-il prêt à sacrifier des bons jeunes espoirs comme les défenseurs Noah Juulsen et Mikhail Sergachev, qui évoluent présentement au Championnat mondial junior, pour améliorer l’équipe à court terme ?

« Je ne commencerai pas à parler de transactions, a répondu Bergevin. Il y a beaucoup de clubs qui ont des espoirs au tournoi. La majorité des joueurs sont déjà repêchés. Oui, j’aime ça en défense avec Juulsen et Sergachev. Et je vais avoir la chance de les évaluer dans la prochaine semaine. »

Montoya a convaincu

Le Canadien s’est assuré lundi de pouvoir donner plus de temps à ses jeunes gardiens de se développer dans les mineures en accordant une prolongation de contrat de deux saisons à Al Montoya.

Âgé de 31 ans, Montoya est maintenant sous contrat jusqu’à la fin de la campagne 2018-2019. La valeur moyenne annuelle du contrat serait de 1,065 million $ US, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 950 000 $ qu’il touche cette saison.

L’équipe n’avait pas la permission de négocier avec le camp Montoya avant le 1er janvier, mais les choses ont déboulé rapidement par la suite.

Bonne performance

Cette entente signifie que le Canadien a maintenant deux gardiens sous contrat en prévision du repêchage d’expansion de 2017. L’équipe pourra donc protéger Price et exposer Montoya à une sélection des Golden Knights de Vegas.

« On ne lui aurait pas donné un contrat de deux saisons si c’était seulement en fonction de l’exposer au repêchage d’expansion, a déclaré Bergevin. C’était une décision basée sur ses performances. »

En 11 sorties avec le Tricolore cette saison, Montoya présente un dossier de 4-4-2. Sa moyenne de buts alloués s’élève à 2,74, et son taux d’efficacité est de ,909.

La relève

Bergevin a souligné que la présence de Montoya comme second derrière Carey Price allait permettre au club de donner tout le temps nécessaire aux jeunes gardiens de l’organisation, soit Charlie Lindgren, Zachary Fucale et Michael McNiven, de se développer.

« Charlie est une recrue qui joue extrêmement bien, Zach Fucale a gagné la Coupe Spengler, ce qui est très bon pour sa confiance. On a McNiven aussi qui connaît une bonne saison dans le junior. Je pense que notre profondeur devant le filet est très bonne aujourd’hui. »