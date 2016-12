Ducharme ne dit rien au sujet de son gardien partant contre les États-Unis

Il faut reconnaître que les choses vont bien au Championnat du monde de hockey junior lorsque l’enjeu dont tout le monde parle porte sur l’identité du gardien partant.

L’entraîneur-chef canadien, Dominique Ducharme, n’a pas donné d’indice quant à l’identité de son gardien partant pour le duel de la veille du Jour de l’An face aux Américains. Le gardien Carter Hart a parfois été « ordinaire » malgré ses deux victoires pour le Canada, tandis que Connor Ingram a réussi un jeu blanc de six arrêts à sa seule présence.

« La seule chose qui est certaine, c’est que nous voulons que nos deux gardiens soient impliqués et qu’ils soient prêts à jouer, a déclaré Ducharme vendredi. Nous verrons la décision que nous prendrons. »

Hart, qui devait être le gardien de confiance du Canada dans le tournoi, a entamé son parcours avec une performance terne dans la victoire de 5-3 signée contre la Russie le 26 décembre. Ingram a ensuite enregistré un gain de 5-0 contre la Slovaquie le lendemain.

Hart était de retour devant le filet canadien jeudi soir, mais il a concédé deux buts faibles dans la victoire à sens unique de 10-2 contre la Lettonie.

Les Américains seront des adversaires beaucoup plus coriaces, peu importe l’identité du gardien canadien. Clayton Keller et Colin White seront à surveiller du côté des Américains, qui peuvent compter sur quatre excellents trios offensifs.

Les deux équipes ont remporté leurs trois premiers matchs dans le tournoi à la ronde.

« Nous sommes l’ennemi à abattre, a dit Ducharme. Je le répète constamment. Mais nous voulons être à notre meilleur en exploitant nos forces. Évidemment, il faut porter une attention particulière aux détails. Nous sommes conscients qu’ils sont rapides, qu’ils sont talentueux. »

« Nous devons nous assurer d’être méticuleux, mais notre principale préoccupation est d’être à notre meilleur. »

Le capitaine Dylan Strome est un pilier pour les Canadiens, qui ont bénéficié de la contribution offensive d’un peu tout le monde. Taylor Raddysh a réalisé une performance de quatre buts jeudi.

Vieille rivalité

La première place du groupe B sera à l’enjeu quand les deux grands rivaux se feront face au Air Canada Centre.

« C’est une vieille rivalité, a rappelé Strome. Quand on parle de hockey junior, on pense immédiatement au Canada et aux États-Unis, la veille du Jour de l’An. La trame narrative est là, et nous devons l’écrire. »

« Ce sera amusant, et nous voudrons écrire une autre page de cette vieille rivalité. »

Ducharme a déclaré qu’il comptait avertir son partant vendredi soir, mais que l’annonce officielle serait faite samedi.

Après le tournoi à la ronde, le Canada se dirigera vers Montréal pour les matchs éliminatoires.

Le pays vainqueur du match entre le Canada et les États-Unis affrontera l’équipe qui terminera quatrième dans le groupe A en quarts de finale lundi. Le perdant terminera deuxième et croisera le fer avec la formation qui s’adjugera le troisième rang du groupe A.

« Ce sera un match très intense, a reconnu Ducharme. Ce sera une bonne préparation pour les matchs éliminatoires. Ce seront des matchs aussi intenses en quarts de finale, en demi-finales et en finale. Je crois que nous sommes prêts pour ça et je crois que nos gars le sont aussi. »