Super Bowl: une armée médicale sur les lignes de touche

Ceux qui pensent que les livres de jeux et la planification des matchs sont complexes dans la Ligue nationale de football devraient jeter un coup d’oeil aux mesures qui seront déployées en fin de semaine pour assurer la santé des joueurs pendant la grand-messe du football américain, le Super Bowl.

La ligue en a donné un exemple il y a quelques jours au stade US Bank de Minneapolis, où s’affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie dimanche.

De la cabine du guetteur dans les hauteurs du stade jusqu’aux salles d’examen, vestiaires et installations ambulancières dans ses entrailles, en passant par la tente bleue sur les lignes de côté, des dizaines de personnes contribuent aux protocoles de santé et de sécurité.

Qu’il s’agisse de médecins spécialisés en traumatismes neurologiques, de soigneurs, de techniciens spécialisés en données, de conducteurs d’ambulances ou de personnel d’urgence, une trentaine d’employés médicaux seront déployés.

Même l’arbitre sera mis à contribution.

La NFL est critiquée depuis plusieurs années pour son manque d’intérêt envers la santé de ses joueurs, et elle y accorde dorénavant une grande importance.

Nouveauté la saison dernière, tous les employés médicaux assignés à un match se rencontrent une heure avant le botté d’envoi. « C’est un bon groupe », a dit le directeur médical de la ligue, le docteur Allen Sills.

Ce groupe épluche le Plan d’action d’urgence, qui explique en détail qui fait quoi lors de pratiquement n’importe quelle blessure ou situation d’urgence. Le document est si détaillé qu’on y retrouve même des gestes du bras ou de la main pour guider tous les intervenants.

« L’effort de collaboration entre les équipes est exemplaire… sans failles », assure le soigneur en chef des Vikings du Minnesota, Eric Sugarman.

L’accent est évidemment mis sur le traitement immédiat de toute blessure.

La pertinence de la rencontre d’avant-match d’une heure est devenue évidente quand l’ailier rapproché des Bears de Chicago, Zach Miller, s’est disloqué le genou gauche lors d’un affrontement à La Nouvelle-Orléans, sectionnant du fait même l’artère qui alimente en sang tout le bas de sa jambe. Il aurait pu perdre le membre sans l’intervention rapide du personnel médical bien entraîné.

Ces employés doivent être en mesure de réagir à toutes les blessures, petites et grosses — qu’il s’agisse de simplement enrubanner de nouveau une cheville sous la tente bleue ou d’envoyer un joueur vers une salle d’examen, voire à l’hôpital, pour un problème plus sérieux.

Le stade US Bank, comme tous les autres de la ligue, est équipé d’une « salle tranquille » spéciale réservée à l’évaluation des commotions cérébrales, conséquence directe des découvertes effectuées depuis quelques années concernant les dangers de ce type de blessure.

Les entraîneurs, dirigeants et propriétaires des équipes sont interdits d’accès dans les salles d’examen, ou même dans la tente bleue à quelques mètres des lignes de côté. « Il n’y a pas de propriétaires qui me demandent de le renvoyer sur le terrain le plus tôt possible », assure M. Sugarman.