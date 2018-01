Retour de Patrick Lavoie chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont effectué un changement à la position de centre-arrière en échangeant Jean-Christophe Beaulieu au Rouge et Noir d’Ottawa en retour de leur ex-porte-couleurs Patrick Lavoie lundi. Le footballeur de six pieds deux, 240 livres, a disputé ses deux premières campagnes dans la LCF avec les Alouettes, qui l’avaient sélectionné au deuxième tour au repêchage de 2012. Lavoie, qui a joué son football universitaire avec le Rouge et Or de l’Université Laval, a participé à la conquête de la coupe Grey par Ottawa en 2016.