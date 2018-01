Deux autres quarts chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi qu’ils avaient conclu des ententes avec cinq joueurs, dont les quarts Garrett Fugate et Nick Shafnisky. Ils se joindront à Josh Freeman, qui a ratifié une entente de deux ans avec les Alouettes le 13 janvier. Fugate, un joueur âgé de 23 ans qui mesure six pieds, trois pouces et pèse 210 livres, a disputé quatre saisons avec les Mules de l’Université Central Missouri, dont les deux dernières à titre de quart partant. Il a notamment été invité à s’exécuter devant les membres de l’organisation des Packers de Green Bay, en décembre. Pour sa part, Shafnisky, qui mesure six pieds, deux pouces et pèse 220 libres, a achevé son stage de 43 parties à l’Université Lehigh au quatrième rang de l’histoire des passeurs de l’établissement américain. Le quart âgé de 22 ans a d’ailleurs été nommé le joueur offensif de l’année dans la Patriot League.