Tom Brady et les Patriots retournent au Super Bowl

21 janvier 2018 21h59Dennis Waszak Jr. - Associated Press

Dimanche, le quart-arrière vedette Tom Brady (à gauche) et le receveur éloigné Danny Amendola ont célébré la victoire de leur équipe.

Photo: David J. Phillip Associated Press

Tom Brady a lancé une passe de touché de quatre verges à Danny Amendola alors qu’il restait 2:48 à écouler au quatrième quart, aidant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à venir de l’arrière pour vaincre les Jaguars de Jacksonville 24-20, dimanche, dans la finale d’Association Américaine.

Brady, qui était blessé à la main droite et qui portait un bandage, n’a montré aucun signe de douleur dans la rencontre. Alors que le match et leur saison étaient en jeu, les Patriots ont encore une fois trouvé le moyen de triompher.

Brady a complété 26 de ses 38 passes pour des gains aériens de 290 verges. Il a lancé deux passes de touché pour les Patriots, qui affronteront les Eagles de Philadelphie ou les Vikings du Minnesota lors du Super Bowl, qui se déroulera le 4 février au U.S. Bank Stadium, le domicile des Vikings.

Les Patriots participeront au 10e Super Bowl de leur histoire, un sommet dans la NFL. Il s’agira de leur troisième présence en quatre ans.

Amendola a capté les deux passes de touché de Brady et il a conclu la partie avec sept réceptions pour des gains de 84 verges. Son coéquipier Brandin Cooks a attrapé six ballons pour des gains de 100 verges.

Les Jaguars menaient 20-10 en début de quatrième quart, mais ils n’ont pas été capables de stopper les champions en titre.

Le quart des Jaguars Blake Bortles a fait du bon travail et il a tenu tête au légendaire Brady. Il a réussi 23 de ses 36 passes et il a récolté 293 verges par la voie des airs. Bortles a lancé une passe de touché de quatre verges à Marcedes Lewis, au deuxième quart. Le porteur de ballon recrue Leonard Fournette a effectué 24 courses pour un total de 76 verges et un majeur.