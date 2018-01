Les Steelers ont montré la sortie au coordonnateur à l’attaque Todd Haley

Pittsburgh — Todd Haley a passé six saisons à aider l’attaque des Steelers de Pittsburgh à devenir l’une des plus efficaces de la NFL. Toutes ces verges et tous ces touchés n’ont toutefois pas été suffisants pour que le coordonnateur à l’attaque conserve son boulot. Les Steelers ont choisi de ne pas renouveler le contrat de Haley. Ils en ont fait l’annonce mercredi, trois jours après que les champions de la section Nord de l’Américaine eurent été surpris 45-42 à domicile par les Jaguars de Jacksonville, au deuxième tour éliminatoire de la NFL. Âgé de 50 ans, Haley a guidé l’une des attaques les plus dynamiques du circuit avec le quart Ben Roethlisberger, le receveur Antonio Brown et le demi à l’attaque Le’Veon Bell. Les Steelers ont terminé parmi les trois premières équipes du circuit Goodell pour les verges au total dans trois des quatre dernières années. « J’ai pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Todd Haley, a indiqué l’entraîneur-chef Mike Timlin par communiqué. J’aimerais le remercier pour ses contributions à notre attaque au cours des six dernières années et lui souhaiter la meilleure des chances pour le reste de sa carrière d’entraîneur. »