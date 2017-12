Mike Sherman nommé entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Mike Sherman a été officiellement nommé l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, mercredi matin.

Sherman succède donc au directeur général Kavis Reed, qui avait occupé les fonctions d’entraîneur-chef des Oiseaux par intérim à la suite du congédiement de Jacques Chapdelaine le 13 septembre dernier.

« J’ai beaucoup aimé mes discussions avec les propriétaires et la haute direction, a déclaré Sherman. Mon but est d’apporter de la passion et un sens des responsabilités à l’organisation que nos partisans pourront apercevoir quand l’équipe va jouer cette saison. Nous devons donner aux Montréalais une formation qui agit comme une équipe championne dans tout ce qu’elle entreprend en tant qu’organisation. J’ai hâte de parler aux joueurs afin de savoir comment ils entrevoient la prochaine saison. »

Il s’agira d’une première expérience dans la Ligue canadienne de football pour l’Américain âgé de 63 ans.

« Nous sommes passés par un rigoureux processus de sélection, mais dès le départ, nous savions que Mike était l’homme de la situation. Nous avons aimé sa vision de l’équipe et ses attentes, a déclaré par voie de communiqué Kavis Reed, le directeur général des Alouettes. Il a de l’expérience comme entraîneur-chef chez les professionnels et il saura comment motiver ses joueurs pour les pousser à performer à leur maximum de leur potentiel. »

Sherman, qui possède une vaste expérience dans la NFL et le réseau universitaire américain (NCAA), a dirigé l’équipe de l’école secondaire Nauset Regional, située dans le Massachusetts, de 2015 à mai dernier, avant d’accepter le poste chez les Alouettes.

Il a aussi été l’entraîneur-chef des Packers de Green Bay entre 2000 et 2005, et les a menés à la conquête de trois titres de la section Nord de l’Association nationale en 2002, 2003 et 2004. Sherman a aussi occupé divers postes au fil de sa carrière avec les Seahawks de Seattle, les Texans de Houston et les Dolphins de Miami.

La formation montréalaise a terminé la saison dernière au dernier rang de la section Est avec une fiche de 3-15, et elle a raté les éliminatoires pour une troisième saison consécutive.