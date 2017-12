Aaron Rodgers devrait revenir au jeu face aux Panthers

Green Bay — L’entraîneur-chef des Packers de Green Bay, Mike McCarthy, a indiqué que le quart-arrière Aaron Rodgers se prépare pour amorcer le match de dimanche, contre les Panthers de la Caroline. Rodgers, qui s’est fracturé la clavicule plus tôt cette saison, a obtenu le feu vert des médecins mardi. Les Packers (7-6) ont remporté trois de leurs sept rencontres avec le substitut Brett Hundley comme partant afin de demeurer dans la course aux éliminatoires. Ils font partie d’un groupe de quatre équipes comptant au moins sept victoires à la poursuite des Falcons d’Atlanta et de la deuxième place des équipes repêchées dans la Nationale.