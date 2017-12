Trois analystes de NFL Network suspendus

New York — Le réseau de télévision NFL Network a suspendu Marshall Faulk, membre du Temple de la renommée, et deux autres analystes, Ike Taylor et Heath Evans, à la suite d’une poursuite intentée par une ancienne employée pour inconduites sexuelles. Selon des documents déposés au tribunal, l’ancienne styliste Jami Cantor a décrit plusieurs rencontres sexuelles inappropriées avec les trois joueurs retraités de la NFL et d’autres qui ont travaillé pour le réseau.