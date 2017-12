Aucun joueur des Alouettes parmi les étoiles de la LCF

Il s’agissait peut-être de la cerise sur le gâteau dont les Alouettes avaient certes besoin pour clore cette saison 2017 de misère : la Ligue canadienne a dévoilé mardi ses équipes d’étoiles, et aucun joueur de la formation montréalaise ne s’y est taillé une place. Les 71 électeurs ont élu 27 étoiles, dont 8 Canadiens, pour cette 55e édition. La section Ouest, comptant — de loin — sur les meilleures équipes du circuit, a fourni 23 des 27 joueurs à cette liste. Seuls les Argonauts de Toronto, avec 3, et le Rouge et Noir d’Ottawa, avec le receveur Greg Ellingson, ont vu certains de leurs représentants sélectionnés parmi les formations de la section Est.