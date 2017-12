Aaron Rodgers est de retour à l’entraînement

Photo: Keith Srakocic Associated Press

Green Bay — Les Packers de Green Bay pourraient bientôt compter sur les services de leur quart partant Aaron Rodgers. Celui qui a été élu deux fois joueur par excellence de la NFL et qui est tenu à l’écart du jeu depuis le 15 octobre en raison d’une fracture de la clavicule devrait être de la séance d’entraînement de samedi, selon l’entraîneur-chef Mike McCarthy. Rodgers a été opéré le 19 octobre et son nom a été inscrit sur la liste des blessés de longue durée le lendemain, ce qui signifie habituellement la fin de votre campagne. Mais les règles de la NFL permettent de retirer le nom de deux footballeurs de cette liste en cours d’année. Ces joueurs doivent toutefois avoir raté au moins six semaines d’activités. Ces six semaines ont été atteintes vendredi dans le cas de Rodgers. Dimanche dernier, avant le match perdu contre les Steelers de Pittsburgh, Rodgers a lancé plusieurs passes de plus de 50 verges. Si les Packers (5-6) peuvent demeurer dans la course aux séries en battant les Buccaneers de Tampa Bay (4-7) dimanche et les Browns de Cleveland (0-11) le week-end suivant, Rodgers pourrait revenir au jeu pour le match du 17 décembre, en Caroline. Sans Rodgers, les Packers ont perdu quatre de leurs cinq rencontres jusqu’ici. Même s’il devait revenir au jeu avant la fin du calendrier, les Packers auront trois difficiles rencontres pour tenter de se qualifier en matchs éliminatoires : contre les Panthers (8-3), les Vikings du Minnesota (9-2) et les Lions de Detroit (6-5).