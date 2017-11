Eli Manning ratera un premier départ en 13 saisons

Photo: Patrick Semansky Associated Press

East Rutherford — Les Giants de New York auront un nouveau quart partant pour la première fois en plus de 13 ans. Oui, Eli Manning sautera son tour. Geno Smith sera derrière le centre pour amorcer la rencontre quand les Giants (2-9) affronteront les Raiders à Oakland, dimanche. Manning a été le partant pour 210 matchs consécutifs, la plus longue séquence pour un quart dans l’histoire de la NFL après les 297 départs de Brett Favre. Il a amorcé chaque match des Giants depuis le 21 novembre 2004, quand il a remplacé le vétéran Kurt Warner au 10e match de sa première saison.