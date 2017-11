Jermaine Kearse demande la fin des matchs du jeudi soir

Florham Park — L’ailier espacé Jermaine Kearse, des Jets de New York, est d’avis que la Ligue nationale de football devrait éliminer les matchs du jeudi soir parce qu’ils sont néfastes à la santé des joueurs. Kearse a été interrogé à ce sujet après avoir vu le demi de coin Richard Sherman, un ancien coéquipier avec les Seahawks de Seattle, subir une déchirure d’un tendon d’Achille lors du match de jeudi entre les Seahawks et les Cardinals de l’Arizona. Sherman ne reviendra pas au jeu cette saison. Kearse reconnaît qu’il ne peut pas s’exprimer au nom de tous les joueurs, mais il croit tout de même que les parties du jeudi n’aident pas, à cause du peu de temps qu’elles laissent aux joueurs pour récupérer après avoir joué le dimanche précédent. Selon Kearse, l’Association des joueurs de la NFL doit discuter de cette question avec la ligue lors de leurs prochains pourparlers. Kearse estime que des joueurs qui subissent des blessures le dimanche sont rarement entièrement rétablis avant le samedi suivant.