Les Yankees de New York ont rencontré Eric Wedge

New York — Les Yankees de New York ont interviewé Eric Wedge dans leur quête pour trouver un successeur à l’ancien gérant Joe Girardi. Ex-gérant des Indians de Cleveland et des Mariners de Seattle, Eric Wedge est le deuxième candidat à rencontrer la direction de la formation new-yorkaise. Mercredi, Rob Thompson, instructeur adjoint auprès de Girardi au cours de la dernière saison, a aussi suivi ce processus. Wedge a été un joueur marginal dans les Ligues majeures. En quatre saisons avec les Red Sox de Boston (1991-1992, 1995) et les Rockies du Colorado (1994), il a effectué 86 présences au marbre et participé à 23 matchs à titre de receveur.