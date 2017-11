Matthew Shiltz: de comptable à quart partant des Alouettes en sept mois

Il y a sept mois à peine, Matthew Shiltz travaillait comme expert-comptable dans le bureau d’Indianapolis de la firme Ernst Young. Vendredi, il sera le quart partant des Alouettes de Montréal.

« Je ne m’ennuie pas du tout ! Je me rappelle encore le jour où j’ai reçu l’appel de mon agent. J’ai décidé de plonger et de ne plus jamais y retourner, a raconté Shiltz après l’entraînement, mardi. C’est ce que je veux faire de ma vie. Je veux prouver à cette ligue que j’y ai ma place. »

Après avoir informé ses patrons de sa réorientation de carrière, Shiltz a participé au mini-camp des Alouettes en Floride et s’est immédiatement fait remarquer.

« Matthew a été impressionnant dès son arrivée au camp en Floride, même s’il n’a pas obtenu beaucoup de répétitions, s’est rappelé l’entraîneur des quarts Anthony Calvillo. Mentalement, il était très fort.

« Quand nous sommes arrivés au camp, nous avons revu la même force mentale et il a commencé à faire de gros jeux pour nous sur une base constante, et ce, sans prendre beaucoup de répétitions. Nous étions émerveillés. Nous nous disions qu’il était spécial. Notre opinion n’a pas changé. »

Shiltz a été utilisé lors de trois rencontres cette saison. Il a complété 28 de ses 45 passes pour 289 verges et un touché, en plus d’avoir été intercepté en une occasion. Il a ajouté 65 verges en 8 courses. Il sait très bien que les Alouettes sont à la recherche d’un quart d’avenir et il entend profiter de cette occasion pour se rendre indispensable.

« Bien sûr que je crois que je suis l’avenir de cette organisation, a-t-il dit avec assurance. C’est la façon dont vous devez penser en tant qu’athlète. Je me prépare chaque jour pour être le meilleur joueur de la ligue. Je le crois de tout mon coeur.

« C’est une très belle occasion pour moi que d’obtenir un départ comme recrue. Pouvoir démontrer ce que vous pouvez faire dans cette ligue, c’est énorme. […] L’expérience acquise jusqu’ici m’aidera grandement. Ces quelques répétitions ne pourront que m’apporter du positif. »

Shiltz se veut une bouffée d’air frais dans cette saison de misère des Alouettes, qui n’ont remporté que trois de leurs dix-sept matchs jusqu’ici. Le jeune quart sera secondé par une autre recrue, Antonio Pipkin, pour cette rencontre.

« Je pense que nous sommes si entichés de ces quarts en raison de ce que nous voyons comme entraîneurs, a noté Calvillo. Matt a une grande habileté à retenir l’information et il tire profit de chacune des répétitions qu’il prend. C’est encourageant de voir ça chez un jeune quart. Quant à Antonio, j’ai trouvé qu’il avait quelque chose de spécial. Pas seulement la puissance de ses passes, mais son langage corporel, son attitude. Quand on lui donne une consigne, il s’assure de bien l’exécuter. Il y a encore des choses à voir dans son cas, mais le temps nous dira si nous avions raison à son sujet. »

« Je veux leur montrer que je suis un bon joueur de football, que j’ai un bon bras, que je peux tout faire sur le terrain, a indiqué Pipkin, qui a participé au dernier camp d’entraînement des Cardinals de l’Arizona, dans la NFL. Mais je veux aussi leur montrer que je peux être un bon leader et un bon coéquipier, des qualités nécessaires pour être un bon quart. Pas seulement offrir de bonnes performances, mais bien mener l’attaque. »

« Je ne sais pas comment Antonio sera utilisé. Je sais que Kavis [Reed, l’entraîneur-chef, qui a raté l’entraînement en raison d’une formation de la LCF sur la violence faite aux femmes] souhaite que je lui donne des répétitions cette semaine. »

Les plus optimistes des partisans des Alouettes diront que l’équipe se tourne enfin vers l’avenir après avoir confié la position à des vétérans au cours des deux dernières campagnes. Les plus cyniques d’entre eux noteront que Shiltz deviendra le 12e quart partant des Alouettes depuis que Calvillo a été blessé, en 2013, après Josh Neiswander, Tanner Marsh, Troy Smith, Alex Brink, Jonathan Crompton, Rakeem Cato, Brandon Bridge, Kevin Glenn, Vernon Adams fils, Darian Durant et Drew Willy, dans l’ordre ou dans le désordre.