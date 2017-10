Football: la NFL tiendra son prochain repêchage à Dallas en avril

New York — Le repêchage de la NFL prend la route de Dallas. Plus précisément, celle de l’AT&T Stadium d’Arlington, au Texas, domicile des Cowboys de Dallas. C’est la première fois que le repêchage du circuit américain aura lieu dans l’un de ses stades. Les Cowboys accueilleront le reste de la NFL en avril. Pratiquement toutes les villes de la NFL, en plus du Temple de la renommée du football, à Canton, en Ohio, se sont dites intéressées à accueillir l’événement maintenant que la NFL a décidé de le faire voyager. Après avoir eu lieu pendant des dizaines d’années à New York, c’est à Chicago que les éditions 2015 et 2016 ont eu lieu. Ces deux événements ont attiré tant de spectateurs que cela a donné envie à la NFL d’accepter les candidatures pour les prochains repêchages. En avril dernier, il a eu lieu dans les fameux escaliers du Musée d’art de Philadelphie, attirant plus de 25 000 spectateurs pour cette première édition en plein air.