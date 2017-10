Nouvelle passe d’armes entre Trump et la NFL sur l’hymne national

Photo: Julie Jacobson Associated Press

Washington — Le patron de la NFL, Roger Goodell, a estimé mercredi que les joueurs de la ligue professionnelle de football américain devraient être debout pendant l’hymne national, sans pour autant en faire une obligation comme le demande le président Donald Trump.

« La NFL a décidé qu’elle ne forcerait pas les joueurs à se lever pour notre hymne national. Total manque de respect à notre superbe pays ! » a écrit M. Trump dans un tweet matinal.

Cette nouvelle attaque du président américain contre la NFL intervient après une réunion entre les propriétaires des clubs et les représentants des joueurs mardi et mercredi à New York.

Aucune décision n’a été prise pendant cette réunion sur l’épineuse question des protestations de joueurs pendant l’hymne national, qui divise le monde du sport et la société américaine depuis plusieurs semaines.

Dans un communiqué commun, la NFL et le syndicat ont assuré que « chaque membre de la communauté NFL a un énorme respect pour notre pays, notre drapeau, notre hymne et nos soldats ».

« Nous pensons que les joueurs devraient se lever pendant l’hymne national », a pour sa part affirmé le commissaire de la NFL Roger Goodell lors d’une conférence de presse.

« Nous voulons que nos joueurs soient debout et nous continuerons à les encourager à se lever », a-t-il dit, précisant que les membres de la réunion n’avaient pas discuté d’éventuelles sanctions à l’encontre des joueurs agenouillés. « Je ne peux pas parler d’hypothèse », a-t-il répondu à une question sur les sanctions encourues.

« C’est important pour nous d’honorer notre drapeau et notre pays, et c’est ce que les partisans attendent de nous », a-t-il rappelé, soulignant que les joueurs qui protestent de cette façon « ne font pas ça pour manquer de respect au drapeau ».

Il a assuré que la NFL ne voulait « pas faire de politique », estimant que les sujets de protestation étaient « complexes ». Et s’est dit sensible aux protestations des joueurs qui « parlent d’une réforme du système judiciaire, des cautions, des peines plancher ».

Depuis près d’un mois, le président américain s’est engagé dans un bras de fer avec les joueurs de la NFL qui posent un genou à terre pendant l’hymne national. Ce geste controversé, effectué pour dénoncer les brutalités policières contre les Afro-Américains, les tensions raciales aux États-Unis et parfois le président américain lui-même, est interprété par Donald Trump comme un manque de respect envers l’Amérique.

M. Trump a appelé lundi la NFL à suspendre les joueurs qui s’agenouillent pendant l’hymne. Le règlement de la ligue indique que les joueurs « devraient » se lever pendant le Star-Spangled Banner, mais ne rend pas cela obligatoire.

Mardi, M. Goodell avait indiqué que la ligue n’avait pas demandé aux joueurs de se lever pendant l’hymne.