Colin Kaepernick dépose un grief contre la NFL

Colin Kaepernick, l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, a déposé un grief contre la NFL, alléguant qu’il demeure sans emploi à la suite de collusion entre les propriétaires en représailles de ses protestations pendant l’hymne national.

Kaepernick a amorcé un débat national sur l’activisme politique des athlètes la saison dernière quand il a décidé de rester assis, et ensuite de mettre un genou à terre, pendant l’hymne pour attirer l’attention sur les mauvais traitements infligés aux Afro-Américains par la police. D’autres joueurs ont emboîté le pas cette saison, provoquant la colère du président Trump, qui a déclaré que les joueurs qui ne se lèvent pas pendant l’hymne devraient être congédiés.

Kaepernick a choisi de mettre fin à son association avec les 49ers à la fin de la dernière saison et il demeure joueur autonome malgré une vague de blessures et des contre-performances au poste de quart.

Mark Geragos, l’un des avocats de Kaepernick, a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter dimanche que le joueur a déposé le grief « seulement après avoir poursuivi toutes les voies possibles avec toutes les équipes de la NFL et leurs dirigeants ».

« Si la NFL [ainsi que toutes les ligues sportives professionnelles] doit rester une méritocratie, des protestations politiques de principe et pacifiques — que les propriétaires ont eux-mêmes imité il y a quelques semaines — ne devraient pas être sanctionnées, a déclaré Geragos dans son communiqué. Et les athlètes ne devraient pas être privés d’un emploi sur la base de la provocation politique partisane du pouvoir exécutif de notre gouvernement. Un tel précédent menace tous les Américains patriotes et nous ramène aux jours les plus sombres en tant que nation. »

Le demi de sûreté des 49ers, Eric Reid, l’ancien coéquipier de Kaepernick, s’est agenouillé pendant l’hymne avant les matchs, y compris lors de la défaite de 26-24 contre les Redskins de Washington, dimanche.

Le syndicat des joueurs de la NFL a révélé qu’il soutiendrait le grief, qui a été déposé grâce au système d’arbitrage qui fait partie de la convention collective de la ligue.