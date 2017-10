Les Alouettes de Montréal s’inclinent 42-24 et sont officiellement éliminés

C’est maintenant officiel : les Alouettes de Montréal sont éliminés. L’équipe a de nouveau offert une performance exécrable devant quelques courageux qui ont bravé le temps maussade pour se présenter au stade Percival-Molson, mais les Eskimos d’Edmonton ont sonné le glas de la saison 2017 des Alouettes en signant un gain de 42-24.

C’est une interception de Chris Edwards, ramenée sur 68 verges à mi-chemin du quatrième quart, qui a enfoncé le dernier clou dans le cercueil des Alouettes (3-12).

Sur le jeu, Drew Willy tentait de rejoindre Ernest Jackson. Ce dernier a glissé pour tenter de capter la passe tout près du sol. Il a touché au ballon, qui a rebondi dans les mains d’Edwards. Personne ne se trouvait entre la zone des buts et lui.

Sur la séquence suivante, Tyrell Sutton a perdu un rare ballon pour les Alouettes et les Eskimos en ont profité pour ajouter à leur avance. Odell Willis a capté la passe du substitut James Franklin dans la zone des buts pour le majeur.

Pourtant, les Alouettes menaient 15-0 après une dizaine de minutes de jeu. C’est donc dire qu’ils ont été dominés 40-9 dans les 50 dernières.

Pour les Eskimos (8-6), cette victoire leur permet de mettre fin à leur série de six revers et de revenir en plein coeur de la course aux séries dans l’Ouest. Ils ont rejoint les Roughriders de la Saskatchewan au troisième rang de la section, avec 16 points.

Seul bémol dans cette victoire pour le club albertain : leur très efficace quart partant Mike Reilly n’a pas terminé la rencontre. Frappé solidement en quelques occasions, il a quitté au début du quatrième quart. Il avait réussi 13 de ses 29 passes pour 286 verges, deux touchés et une interception.

Comme ç’a souvent été le cas cette saisin, sa cible favorite a été Brandon Zylstra, qui a complété la rencontre avec plus de 200 verges de gains aériens, dont 29 sur le troisième touché des Eskimos.

Les deux autres majeurs des visiteurs ont été inscrits par le demi à l’attaque C.J. Gable. Swayze Waters a réussi des placements de 25, 26 et 18 verges.

Du côté des Alouettes, les touchés ont été inscrits par Sutton et Brandon Stewart, sur un retour d’échappé ramené sur 55 verges. Boris Bede a fourni des placements de 20, 31, 37 et 44 verges.

Si les Alouettes ont vendu 18 849 billets pour cette rencontre, plusieurs spectateurs n’ont pas daigné se présenter et les gradins du stade de l’Université McGill étaient bien dégarnis.