Mike Pence quitte un match de la NFL, outré par des joueurs agenouillés

New York — Le vice-président Mike Pence a quitté un match de football américain dimanche en réaction à l’attitude de plusieurs joueurs qui s’étaient agenouillés lors de l’hymne national, sujet de polémique initié par le président américain Donald Trump il y a plusieurs semaines.

Ancien gouverneur de l’Indiana, Mike Pence avait décidé d’assister au match des Indianapolis Colts pour rendre hommage à l’ancien quarterback vedette Peyton Manning, qui devait être honoré lors d’une cérémonie dimanche.

Au moment de l’hymne national, une vingtaine de joueurs des San Francisco 49ers, l’équipe visiteuse, a mis un genou à terre.

Ce geste a été adopté par des dizaines de joueurs depuis que M. Trump a appelé fin septembre les propriétaires de franchises de NFL à « virer » les joueurs qui « [manquaient] de respect » au drapeau américain.

Outré par cette attitude, Mike Pence, qui portait un pull et une casquette des Colts, a quitté le Lucas Oil Stadium sans attendre la fin de la rencontre. « J’ai quitté le match d’aujourd’hui parce que le président et moi n’honorerons aucun événement qui manque de respect à nos soldats, à notre drapeau ou à notre hymne national », a écrit le deuxième personnage de l’État américain, sur son compte Twitter.

« Même si tout le monde a le droit d’avoir son opinion, je ne pense pas que ce soit trop demander aux joueurs de la NFL de respecter le drapeau et notre hymne national », a-t-il ajouté.

I stand with @POTUS Trump, I stand with our soldiers, and I will always stand for our Flag and our National Anthem. pic.twitter.com/B0zP5M41MQ