Ray Drew n’a pas su offrir les mêmes performances que l’an dernier aux Alouettes

Ray Drew avait fait écarquiller les yeux de l’état-major des Alouettes l’an dernier. Mais cette saison, il n’a pas été en mesure d’offrir les mêmes performances. C’est pourquoi la formation montréalaise l’a retranché lundi.

« C’est un gars qui avait démontré beaucoup de potentiel en fin de saison l’an dernier. On souhaitait qu’il continue de nous en donner autant, a admis l’entraîneur-chef des Alouettes, Jacques Chapdelaine, à l’entraînement des siens, mardi. Au début de la saison, nous n’étions pas en mesure de le faire jouer en raison de la façon dont nous étions structurés au niveau du ratio de joueurs américains et canadiens. Quand nous avons été en mesure de l’insérer dans la formation à Winnipeg, avant la pause, je dois avouer que nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions de sa part. »

C’est également parce que les Alouettes avaient un remplaçant prêt à être inséré dans la formation que ceux-ci ont pu procéder à cette transaction.

« On a un jeune homme en Davon Walls qui nous a impressionnés jusqu’ici. On a donc simplement apporté un changement. »

Walls, un colosse de six pieds cinq, 290 livres, évoluait jusqu’ici sur la formation d’entraînement. Le plaqueur de 26 ans devrait être inséré à la formation régulière en vue du match de jeudi, contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

« La chose importante au niveau de la ligne défensive, c’est l’énergie que tu peux apporter, la façon dont tu peux interrompre ou mettre de la pression sur le flux offensif, a souligné Chapdelaine. Ça prend une certaine puissance pour le faire et on voit ça de Walls présentement. J’ai hâte de le voir jouer. »

Olafioye à son poste

Jovan Olafioye, qui n’a pas joué en deuxième moitié de rencontre face aux Blue Bombers de Winnipeg, la semaine dernière, a pris plus de répétitions à l’entraînement, mardi. Même s’il a partagé le travail avec Chris Greaves, Chapdelaine s’attend à ce que le joueur étoile, victimes de spasmes musculaires contre les Bombers, soit à son poste jeudi.

« Jovan, ça va bien, a-t-il dit. C’est une transition vers un retour au jeu. Je voulais voir ce qu’il pouvait faire. »

Sean Jamieson, joueur de ligne offensive présentement au sein de la formation d’entraînement du club, s’est aussi entraîné avec la première unité.

« Avec la blessure à Matt Vonk, on veut s’assurer que tout le monde soit prêt. On ne veut pas se retrouver dans une mauvaise position si on doit les utiliser », a précisé Chapdelaine.