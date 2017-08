La NFL a conclu une entente pour diffuser des matchs en continu en Chine

La NFL a conclu une entente de trois ans pour permettre aux Chinois de suivre les activités du circuit. Tencent Sports a révélé qu’il en est venu à un partenariat avec la ligue pour diffuser en direct et à la demande des matchs préparatoires ainsi que des matchs du jeudi, dimanche et lundi. Des matchs sélectionnés du dimanche après-midi et toutes les rencontres éliminatoires des saisons 2017, 2018 et 2019 seront également disponibles en Chine, ainsi que la programmation d’émissions spéciales comme le repêchage de la ligue. Le directeur général de NFL-Chine, Richard Young, affirme que cette entente rendra les matchs disponibles à des « centaines de millions » d’utilisateurs quotidiens de Tencent.