Boldin abandonne le football

Orchard Park, N.Y. — Un conflit racial et meurtrier à Charlottesville, en Virginie, a incité Anquan Boldin à revoir ses priorités et à annoncer sa retraite après une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale de football.

Dans une entrevue radiophonique lundi, l’ailier espacé des Bills de Buffalo s’est dit « mal à l’aise » avec la division qui règne aux États-Unis, et il veut dorénavant consacrer toutes ses énergies à des causes humanitaires et liées à la justice criminelle.

« J’ai toujours pensé que le football serait ma passion, ma voie vers de nombreuses avenues, a-t-il déclaré. Mais à voir tout ce qui s’est produit au cours des quelque sept derniers jours, je crois qu’il y a quelque chose de plus important que le football en ce moment particulier. »

Il a ensuite clarifié qu’il faisait référence de façon spécifique aux événements du 13 août à Charlottesville, lorsqu’une contre-manifestante et deux policiers ont été tués lors d’un rassemblement réunissant des néonazis et d’autres membres de groupes de droite.

« Est-ce que je pense pouvoir régler tous les problèmes que nous connaissions dans ce pays ? Bien sûr que non, a-t-il lui-même répondu. Mais je crois avoir un devoir de me lever et de faire entendre ma voix, de m’exprimer pour ceux qui n’ont pas de voix. »

Élu homme de l’année Walter Payton en 2015, Boldin supervise la Fondation Q81, située dans le sud de la Floride, qui offre du soutien éducationnel aux enfants défavorisés. Il est devenu un défenseur d’une réforme de la justice criminelle depuis que son cousin a été tué par un policier en civil, le long d’une autoroute de la Floride en octobre 2015.

Boldin a accordé cette entrevue une journée après avoir abruptement informé les Bills qu’il prenait sa retraite, deux semaines après avoir signé un contrat d’une saison au salaire de base de 1,75 million.

L’athlète de 36 ans a assuré que sa décision n’a rien à voir avec l’échange du receveur Sammy Watkins le 11 août dernier, ni avec l’inefficacité de l’attaque des Bills dans une défaite de 20-16 contre les Eagles de Philadelphie lors d’un match préparatoire jeudi soir.

Il a également rejeté l’hypothèse selon laquelle il pourrait revoir sa décision, plus tard en saison, pour rejoindre une formation de tête.

« Est-ce que je pense que je peux encore jouer ? Bien sûr ! Ma passion pour le travail de sensibilisation surpasse le football en ce moment, alors je ne reviendrai pas pour évoluer avec une équipe qui pourrait aspirer aux grands honneurs. J’en ai fini avec le football. »

Son seul regret, a admis Boldin, c’est d’avoir l’impression de laisser tomber ses coéquipiers et les entraîneurs alors qu’il s’était engagé à aider l’équipe et à agir à titre de mentor pour les jeunes receveurs des Bills. « Ce n’est pas une chose facile de partir quand tu sais que des joueurs avaient hâte de travailler avec toi et de compter sur toi », a reconnu Boldin, nommant le demi offensif LeSean McCoy et le quart Tyrod Taylor.

Boldin quitte le football au moment où il se classe dans le top 4 parmi les receveurs de passes actifs avec 1076 attrapés, des gains de 13 779 par la voie des airs et 82 touchés.

Il a réussi huit majeurs en seize matchs avec les Lions de Detroit l’an dernier.