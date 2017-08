Les Alouettes devront jouer un match plus complet à Toronto

Si, pour certains, il n’y a que le résultat qui compte, la façon d’arriver à ses fins est aussi primordiale que la victoire dans le camp des Alouettes de Montréal. Après avoir offert une performance en deux temps la semaine dernière contre les Argonauts de Toronto, qui s’est tout de même conclue par un gain de 21-9, la troupe de Jacques Chapdelaine aura une autre occasion de bien paraître contre ses rivaux de section, samedi, au BMO Field.

Alors que le premier rang de la section Est sera de nouveau à l’enjeu, les Montréalais ne pourront se permettre de tomber à plat comme ils l’ont fait en deuxième demie à leur dernier match. Reposés et devant leurs partisans, les joueurs des Alouettes avaient inscrit 18 points en première demie avant de rater plusieurs occasions lors des 30 dernières minutes de jeu.

« Ce sera important de connaître une meilleure deuxième demie et de jouer 60 minutes, mais il faut comprendre que nous avions perdu quelques joueurs en raison de blessures et le plan de match a changé, a observé Chapdelaine. Cela dit, nous nous sommes retrouvés dans la zone payante quelques fois et nous aurions pu aller chercher plus de points. »

Le défi sera d’autant plus relevé cette fois-ci que le vétéran quart Ricky Ray sera à son poste pour guider l’attaque aérienne des Argonauts, une des plus prolifiques de la Ligue canadienne de football. Ray a raté les deux dernières semaines d’activités en raison d’une blessure à l’épaule.

En son absence, Marc Trestman a dû employer les quarts Cody Fajardo et Jeff Mathews, mais leur total de 142 verges par la passe la semaine dernière a été nettement insuffisant contre la défensive des Alouettes, qui se classe au deuxième échelon de la LCF au chapitre des points accordés cette saison (159).

Pour vaincre les Argonauts et consolider leur place au sommet de la section Est, les Alouettes devront également faire preuve de discipline en possession du ballon et dans les moments critiques en zone adverse. Alors qu’elle se trouvait dans la zone payante, l’attaque montréalaise a écopé de deux pénalités qui ont compromis ses chances de réussir un touché.

« La constance, c’est de ne pas se laisser prendre à commettre des erreurs. Nous ne pouvons pas nous approcher si près de la zone des buts et nous tirer dans le pied avec des pénalités», a affirmé le quart des Alouettes, Darian Durant.

Une première à l’étranger ?

Même si elle occupe actuellement le premier rang de l’Est, la formation montréalaise n’a toujours pas signé une victoire à l’étranger cette saison, s’inclinant à trois reprises. Les Alouettes ont d’ailleurs perdu une avance au quatrième quart lors de deux de ces trois défaites, dont une de 12 points alors qu’il ne restait que 1:40 à jouer, à Winnipeg.

« Nous aurions pu obtenir un meilleur résultat lors de certaines parties à l’étranger, a ajouté Chapdelaine. Il y a des choses hors de notre contrôle et que nous devrons améliorer sur les terrains adverses, mais nous avons hâte de stabiliser nos performances sur la route. »

Une victoire à Toronto permettrait aux Alouettes de détenir le bris d’égalité, advenant que les deux équipes se partagent le sommet de la section Est au terme de la saison ou qu’elles soient à égalité pour l’une des positions donnant accès aux éliminatoires.