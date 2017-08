Pour Chapdelaine, les Alouettes doivent déjà se préparer aux éliminatoires

Le mois d’août vient à peine de commencer, mais pour l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine, il faut déjà penser aux éliminatoires de la Ligue canadienne de football dans le camp des Alouettes de Montréal.

« D’après moi, le mois d’août est un mois de matchs éliminatoires, a-t-il déclaré à la suite de l’entraînement de mercredi, au Stade olympique. Le positionnement des équipes en vue de l’après-saison peut se jouer au mois d’août. Alors, c’est important pour nous d’aborder chaque match avec cette attitude. Nous avons eu une très bonne semaine d’entraînement. Peut-être en raison de notre récupération, l’intensité était très élevée. […] Dans ma tête, on rentre dans un rythme, une intensité qui ressemble aux matchs éliminatoires, donc pourquoi ne pas jouer avec cette mentalité ? Ça tombe bien : on joue trois matchs contre des adversaires de section ce mois-ci. »

Cette séquence s’amorcera vendredi avec une importante série aller-retour face aux Argonauts de Toronto, au stade Percival-Molson. Déjà, ces deux rencontres pourraient donner une bonne allure du classement final dans la section Est, actuellement « dominée » par les Torontois à 3-4, deux points devant les Alouettes (2-4), qui ont toutefois un match en main. Après une rencontre face aux Blue Bombers de Winnipeg le 24 août, les Alouettes concluront le mois contre le Rouge et Noir d’Ottawa, qui malgré sa fiche actuelle de 1-5-1 n’est qu’à trois points du premier rang dans l’Est.

« On se bat tous pour prendre le contrôle de la conférence, c’est la même chose pour nos adversaires, a fait valoir l’entraîneur Chapdelaine. Ottawa veut reprendre du poil de la bête. J’ai dit aux joueurs que ce ne sera pas facile de gagner, mais ce sera facile de continuer de gagner si on peut se le permettre. »

« Je ne regarde même pas les fiches des équipes présentement, a ajouté le quart des Oiseaux Darian Durant. Regardez la fiche du Rouge et Noir l’an dernier [8-9-1] : ils sont les champions en titre de la Coupe Grey. Alors, la fiche ne veut rien dire. Il s’agit de se qualifier pour les éliminatoires. Une chance pour nous, les équipes de l’Ouest ont travaillé pour nous pendant notre semaine de relâche, si bien que nous nous retrouvons exactement au même point qu’à la fin de la semaine 6. »

Durant a toutes les raisons du monde d’avoir hâte de relever ce défi : le quart des Alouettes semble de plus en plus à l’aise dans le système de jeu. Par contre, il a été intercepté au moins une fois à ses cinq dernières sorties.

« Vous savez, je ne m’en fais pas trop avec les interceptions. En 2010, alors que j’ai connu ma pire saison à ce chapitre avec 22, nous avions atteint la finale de la Coupe Grey. C’est certain qu’on veut en lancer le moins possible, mais je ne me laisse pas abattre par un revirement. »

Fébrilité

On a beaucoup parlé de ce premier affrontement contre les Argos, maintenant dirigés par le tandem Marc Trestman-Jim Popp. Mais Chapdelaine ne croit pas que la fébrilité ressentie autour de l’équipe cette semaine est due à ce premier duel face aux ex-dirigeants des Alouettes. « Je crois plutôt que c’est parce qu’on veut prendre le contrôle de la section. On veut passer au premier rang et ne pas regarder en arrière. »

En raison des blessures du secondeur Chris Ackie et du joueur de ligne offensive Philip Blake, Dondre Wright et Philippe Gagnon obtiendront un premier départ cette saison. Si Wright a vu beaucoup d’action au cours des six premiers duels des Alouettes, surtout sur les unités spéciales, il s’agira d’une première présence pour Gagnon, qui avait amorcé les 18 matchs des siens la saison dernière.

« Je suis excité, j’ai hâte, a affirmé l’ex-porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval. J’attends cette occasion depuis le début de la saison. Comme tout joueur de football, je veux jouer. J’aime mieux jouer que regarder, en tout cas. J’ai hâte d’être sur ce terrain avec les boys. »

Gagnon a mis les bouchées doubles depuis le début du camp. Il savait qu’avec le retour en santé de plusieurs vétérans son temps de jeu allait être plus limité cette saison.

« C’est une situation qui est facile à comprendre : tu regardes les gars dans le centre — Luc Brodeur-Jourdain, Kristian Matte, Philip Blake —, ce sont des gars qui ont beaucoup d’expérience. Comme joueur, tu préfères jouer, mais on a des vétérans à chaque position. Alors, c’était facile à comprendre. Le plus gros défi sera de m’habituer au niveau de jeu. Les gars auront tous six, sept matchs de joués. Mais une fois la première série passée, je pense que je saurai à quoi m’attendre. »