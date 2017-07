Alouettes: Rutley prêt à prendre la relève de Sutton

Le porteur de ballon des Alouettes de Montréal Brandon Rutley connaît bien son rôle. Utilisé comme substitut à Tyrell Sutton, Rutley sera ce mercredi lancé dans la mêlée comme partant face au Rouge et Noir d’Ottawa. Rutley n’a pas encore été utilisé jusqu’ici cette saison. Sa présence dans le match de mercredi avait déjà été prévue par l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine en raison du court délai de cinq jours depuis le match de vendredi, face aux Stampeders de Calgary. Mais comme Sutton s’est infligé une légère blessure, l’arrivée de Rutley dans la formation est d’autant plus justifiée. Rutley a porté le ballon 113 fois en 12 matchs pour 495 verges et quatre touchés la saison dernière.