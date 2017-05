Kaepernick offre ses vieux costumes à d’ex-détenus

L’ex-quart des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick n’a toujours pas trouvé de poste dans la NFL, mais il distribue certains de ses vieux costumes à des personnes afin qu’elles puissent trouver du boulot. Une vidéo et des photos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré Kaepernick à l’extérieur d’un bureau de libération conditionnelle avec deux boîtes pleines de costumes taillés sur mesure. Un message publié sur Instagram dans le cadre de la campagne « Know Your Rights Camp » orchestrée par Kaepernick indique que les costumes permettront aux demandeurs « d’être mieux outillés pour trouver un emploi » et « de vivre une vie plus productive ».