NFL: les Saints s’entendent avec Adrian Peterson

Le demi offensif et joueur autonome Adrian Peterson s’est entendu pour deux saisons avec les Saints de La Nouvelle-Orléans. Cette entente signifie que Peterson, qui a réussi sept saisons de plus de 1000 verges dont une de plus de 2000 verges en 10 ans dans la NFL, pourrait agir comme substitut au cours des deux prochaines années. Malgré tout, l’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, a déclaré mardi qu’il s’attendait à une saison productive de Peterson, qui est remis d’une déchirure du ménisque qui l’a limité à trois matchs en 2016. Âgé de 32 ans, Peterson a passé ses 10 saisons dans la NFL avec les Vikings du Minnesota.