Trois nouveaux Alouettes pour le camp

Les Alouettes de Montréal ont ajouté trois joueurs à la formation en lever de rideau de leur camp printanier. Il s’agit du secondeur Keith Pough, de l’ailier défensif Erik Williams et du receveur Marcel Caver.

Pough a totalisé 349 plaqués, dont 83 pour des pertes, et 17 sacs, en plus de rabattre neuf passes en 44 matchs avec le Bison de l’Université Howard. L’Américain a pris part aux camps d’entraînement des Bills de Buffalo et des Browns de Cleveland.

Williams a disputé 32 matchs à ses quatre saisons avec les Wildcats de l’Université Bethune-Cookman. L’ailier défensif âgé de 25 ans a ensuite paraphé une entente avec les Bills.

Caver a évolué pour les Penguins de l’Université Youngstown State avant son transfert à l’Université Winston-Salem State, où, en neuf matchs avec les Rams, il a capté 40 passes pour des gains de 578 verges, en plus d’inscrire deux majeurs à sa dernière saison universitaire.