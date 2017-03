L’ancien quart des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien.

Les intronisés de la cuvée 2017 ont été dévoilés mercredi soir lors d’un gala à Regina. Calvillo fera son entrée parmi les légendes en compagnie des anciens joueurs Kelvin Anderson, Mike O’Shea et Geroy Simon. Stan Schwartz et Brian Towriss seront honorés en tant que bâtisseurs.

« C’est un immense honneur pour moi de recevoir pareille reconnaissance et de rejoindre de très grands joueurs qui ont marqué notre sport, a déclaré Calvillo dans un communiqué. Je reçois aujourd’hui une accolade individuelle, mais celle-ci ne serait pas possible sans l’apport de plusieurs personnes, dont mes anciens coéquipiers, entraîneurs, directeurs généraux, notre propriétaire Bob Wetenhall, ainsi que ma famille, qui a toujours été là pour moi dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. »



Le meilleur passeur

Calvillo, qui a annoncé sa retraite en janvier 2014, est le meilleur passeur de l’histoire du football professionnel avec 79 816 verges de gains aériens en carrière. Ses 455 passes de touché, 5892 passes complétées et 9437 passes tentées représentent des sommets dans l’histoire de la LCF.

Après avoir passé trois saisons avec les Tiger-Cats d’Hamilton et une avec le Posse de Las Vegas, Calvillo s’est joint aux Alouettes en tant que joueur autonome en mars 1998. Il a pris les commandes de l’attaque montréalaise en 2000, après deux campagnes comme réserviste de Tracy Ham.

Calvillo a conduit les Alouettes à trois championnats de la Coupe Grey, soit ceux de 2002, 2009 et 2010, méritant le titre de joueur par excellence du match ultime en 2002.

«“A.C.” a été le meilleur quart dans la ligue pendant longtemps, ce n’était même pas proche, a déclaré Simon, qui comme Calvillo a été élu dès sa première année d’éligibilité. C’est assez spécial quand vous pensez que le meilleur passeur et le meilleur receveur de l’histoire de la ligue seront honorés en même temps. »

Âgé de 44 ans, Calvillo occupe présentement le poste d’entraîneur des quarts des Alouettes.



Les autres intronisés

Simon a évolué avec trois équipes au cours de sa carrière de 15 saisons comme receveur dans la LCF. Il a amorcé le tout avec les Blue Bombers de Winnipeg (1999-2000), avant de se joindre aux Lions (2001-2012) et de finalement enfiler l’uniforme des Roughriders de la Saskatchewan en 2013. Simons a été élu sur l’équipe d’étoiles de la LCF à six reprises, et il a disputé quatre matchs de la Coupe Grey, remportant le championnat du football professionnel canadien à trois occasions (2006, 2011 et 2013).

En 2006, Simon a été nommé joueur par excellence de la LCF. Il est le meneur de l’histoire de la LCF au chapitre des verges sur des réceptions (16 352) et des attrapés (1029).

Anderson a évolué avec les Stampeders de Calgary de 1996 à 2002, avant de disputer sa dernière campagne au sein du circuit en 2003 avec les Lions de la Colombie-Britannique. Il a été nommé recrue par excellence en 1996 et sur l’équipe d’étoiles de la LCF à trois occasions.

Il occupe le premier rang de l’histoire de la LCF avec huit saisons consécutives de 1000 verges ou plus par la course.

O’Shea a disputé 16 saisons dans la LCF avec les Tiger-Cats et avec les Argonauts de Toronto. Il a été nommé recrue par excellence en 1993 et il a été élu sur l’équipe d’étoiles de la LCF comme secondeur en 1999. Il occupe respectivement le deuxième rang et le septième rang de l’histoire de la LCF en ce qui a trait aux plaqués défensifs (1151) et aux plaqués sur les unités spéciales (169).

En carrière, O’Shea compte également 22 interceptions, 11 échappés recouvrés et 30 sacs. Il a pris part à trois matchs de la Coupe Grey, remportant chaque fois les grands honneurs (1996, 1997 et 2004).

Schwartz a passé cinq décennies dans le football canadien comme entraîneur et membre de la direction. Il a été le président des Stampeders pendant huit ans à compter de 1996. L’équipe a participé à trois finales de la Coupe Grey pendant son règne, remportant les grands honneurs en 1998 et 2001.

Towriss a évolué comme plaqueur des Huskies de l’Université de la Saskatchewan avant de devenir un des meilleurs entraîneurs au niveau universitaire au pays avec son alma mater. Il a été entraîneur des Huskies de 1984 à 2016, remportant la finale de la Coupe Vanier à trois reprises en neuf participations.