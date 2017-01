Les Alouettes obtiennent le quart Darian Durant

La saison dernière, Darian Durant a disputé 15 matchs, complétant 330 de ses 496 passes pour 3839 verges, avec 14 passes de touché et 7 interceptions.

Le nouvel état-major des Alouettes a réussi un grand coup en allant chercher le quart-arrière Darian Durant, qui a passé les 11 premières années de sa carrière dans les Prairies.

Les Oiseaux ont acquis ses droits vendredi des Roughriders de la Saskatchewan, cédant en retour un choix de quatrième ronde au repêchage de cette année, 32e au total, obtenu de Winnipeg, ainsi qu’un choix conditionnel en 2018.

L’athlète de 34 ans a jusqu’ici porté un seul uniforme dans la LCF — celui des Riders, avec qui il a remporté la coupe Grey en 2007 et en 2013.

Il peut devenir joueur autonome le mois prochain, et il aurait refusé une récente offre lucrative de la Saskatchewan.

« Nous avons fait preuve de diligence dans nos recherches, a dit en point de presse le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Nous avons un mois pour négocier et nous sommes très optimistes d’en arriver à une entente. Si elle se concrétise, nous nous attendons à ce que Darian soit notre quart no 1. »

C’est un premier geste d’importance pour Reed, qui a remplacé Jim Popp à la mi-décembre.

« Darian a la feuille de route d’un gagnant, a dit Reed. Nous voulons devenir un club gagnant dès maintenant, et obtenir un joueur de son calibre nous donne trois choses : un quart qui peut nous aider à gagner, un meneur sur le terrain et en dehors, et aussi quelqu’un qui peut servir d’exemple pour le prochain quart que nous espérons développer. »

Durant pourrait ainsi contribuer au développement de Vernon Adams. Recrue l’an dernier, il a été promu au poste de quart partant en fin de saison et a guidé l’équipe à trois victoires d’affilée. Les Alouettes l’ont acquis des Lions de la Colombie-Britannique en mai, en retour d’un choix de première ronde.

Durant est natif de Florence, en Caroline du Sud. En carrière, il a complété 2226 passes pour des gains de 28 507 verges et 152 touchés. Il a été victime de 99 interceptions. Il a également obtenu des gains au sol de 2922 verges, inscrivant 23 touchés de cette façon.

La saison dernière, il a disputé 15 matchs, complétant 330 de ses 496 passes pour 3839 verges, avec 14 passes de touché et sept interceptions. Il a de plus porté le ballon 57 fois pour des gains de 308 verges, atteignant six fois la zone des buts.

Au-delà des chiffres, Reed a souligné l’implication de Durant en dehors des lignes.

« Il a la communauté à coeur… Ça se voit très bien en lisant sa note à la Rider Nation, a confié le directeur général. Nous avons déjà quelques gars de ce genre, qui sont des mentors, des exemples à suivre. C’est extrêmement important pour l’organisation, et ça fait partie du processus quand nous choisissons qui veut-on ajouter à l’équipe. »

Durant a chaudement salué les partisans de cette équipe sur Twitter, vendredi.

« Chère Rider Nation : je vis une période très émotionnelle et c’est dur de formuler mes pensées, mais je voulais vous dire un merci du fond du coeur, écrit-il. Quand je suis arrivé en Saskatchewan il y a 11 ans, jamais je n’aurais pu imaginer l’amour et le soutien que j’ai ressentis des partisans des Riders, où qu’ils soient dans le monde. »

« Bien que je voulais rester, tout le monde finit par vivre des changements, et moi aussi j’en suis rendu là. J’ai tellement de beaux souvenirs de mes années dans l’uniforme vert. Une nouvelle occasions se présente et j’en suis excité. J’en dirai plus dans le futur, une fois que j’aurai pleinement réalisé ce qui arrive. Merci encore ! »

Depuis la retraite d’Anthony Calvillo à l’issue de la saison 2013, neuf quarts différents ont été partants en au moins une occasion pour les Alouettes.