Le skieur Erik Guay fait une croix sur les Jeux de Pyeongchang

Erik Guay, le skieur alpin le plus décoré de l’histoire du Canada, a annoncé mercredi qu’il doit renoncer aux Jeux olympiques de Pyeongchang en raison de maux de dos.

« C’était une décision incroyablement difficile à prendre de rester à la maison pour les Jeux olympiques, a déclaré l’athlète de 36 ans par voie de communiqué. Malgré tout ce que nous avons fait, je ne pense pas pouvoir assister aux Jeux et être à un niveau de performance compétitif et à la hauteur pour représenter le Canada. »

Lundi, le Comité olympique canadien avait confirmé la présence de Guay au sein de la délégation olympique. Le skieur était à l’écart de la compétition depuis la mi-décembre, lorsqu’il s’était une fois de plus blessé au dos. Il prévoyait malgré tout revenir à la compétition à temps pour Pyeongchang.

Quête olympique

Erik Guay compte 25 podiums en carrière en Coupe du monde, dont 5 victoires. La seule récompense qui lui manque est une médaille olympique : il a terminé 4e du super-G à Turin en 2006 et 5e en descente et en super-G à Vancouver quatre ans plus tard.

« C’est vraiment décevant de voir Erik manquer les Jeux olympiques et nous savons que c’était une décision difficile à prendre pour lui, a affirmé Martin Rufener, directeur sportif chez Canada Alpin. Il aurait certainement été un espoir de médaille s’il était en bonne condition physique. »

Avec le retrait d’Erik Guay, l’équipe olympique canadienne de ski alpin compte 13 athlètes, dont trois Québécois : Dustin Cook, Valérie Grenier et Laurence St-Germain.