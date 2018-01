Erik Guay dans l’équipe olympique de ski alpin

Calgary — À l’écart de la compétition depuis la mi-décembre en raison d’une blessure au dos, Erik Guay fait partie de la liste des 14 athlètes qui composent l’équipe canadienne de ski alpin en vue des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le vétéran skieur, âgé de 36 ans, n’a pas participé à une compétition depuis sa 32e place à la descente de Val Gardena, en Italie, le 16 décembre.

Le lendemain, il avait appris qu’il souffrait d’une rupture de l’anneau fibreux de la quatrième vertèbre lombaire (L4). Depuis, il poursuivait sa rééducation chez lui à Mont-Tremblant.

Guay, champion du monde en titre du super-G et vice-champion de la descente, participera à ses quatrièmes Jeux olympiques. Trois fois, il a raté un podium de très peu aux jeux, terminant 4e du super-G à Turin en 2006 et 5e du super-G et de la descente à Vancouver en 2010. Il totalise 25 podiums au circuit de la Coupe du monde, un sommet chez les skieurs canadiens.

Cette blessure s’ajoutait à la rupture ligamentaire à la deuxième vertèbre thoracique subie lors d’une vilaine chute à l’entraînement au Chili l’automne dernier.

Au sein de l’équipe, on retrouve également le Britanno-Colombien Manuel Osborne-Paradis, médaillé de bronze du super-G aux mondiaux de l’an dernier, Dustin Cook, de Lac Sainte-Marie, les Torontois Philip Brown et Jack Crawford, les Albertains Erik Read et Trevor Philp, ainsi que les Britanno-Colombiens Broderick Thompson et Benjamin Thomsen.

Chez les dames, Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, de même que les Ontariennes Candace Crawford, Erin Mielzynski et Roni Remme forment l’équipe féminine.

Le Canada a remporté 11 médailles olympiques, dont quatre d’or, depuis les débuts du ski alpin à Garmisch-Partenkirchen en 1936. Les Jeux de Pyeongchang seront par ailleurs les premiers à accueillir l’épreuve par équipes.

Les épreuves de ski alpin se dérouleront du 11 au 24 février au Centre alpin Jeongseon (épreuves de vitesse) et au Centre alpin de Yongpyong (épreuves techniques).