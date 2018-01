Exclu de l’équipe olympique, Bastille annonce sa retraite

Exclu de l’équipe olympique canadienne de patinage de vitesse courte piste après avoir été victime d’une commotion cérébrale pendant le processus de sélection, Guillaume Bastille a officiellement annoncé sa retraite jeudi. « J’ai surmonté un virus et une commotion cérébrale pendant les sélections nationales en août, et malheureusement je n’ai pas été en mesure d’atteindre mon objectif, a déclaré ce vétéran de 12 saisons, en précisant que les derniers symptômes de la commotion étaient disparus en novembre. Je me suis battu à travers toutes ces épreuves-là, et même si le résultat n’est pas celui que je voulais, je peux sortir la tête haute. » L’athlète de 32 ans, qui a fait sa maîtrise en sciences de la terre à l’Université du Québec à Montréal, travaille depuis le début du mois pour une firme de consultation en environnement à Montréal.