L’ex-voltigeur des Expos Vladimir Guerrero admis au Temple de la renommée

Vladimir Guerrero est devenu mercredi le troisième Dominicain à être admis au Temple de la renommée du baseball à sa deuxième année d’éligibilité.

L’ex-voltigeur des Expos de Montréal, des Angels de Los Angeles, des Rangers du Texas et des Orioles de Baltimore a ainsi rejoint Juan Marichal et Pedro Martinez comme seuls Dominicains à Cooperstown.

Guerrero a obtenu 92,9 % des voix, soit 392 votes sur 422 bulletins dans ce scrutin mené auprès des Chroniqueurs de baseball d’Amérique. Un minimum de 75 % (317 votes) était nécessaire pour être admis. En 2017, il avait raté son intronisation par 15 voix seulement.

Si l’on se fie à sa page biographique sur le site du Temple de la renommée, c’est toutefois comme premier porte-couleurs des Angels d’Anaheim qu’il serait admis à Cooperstown.

2590 C'est le nombre de coups sûrs frappés par Vladimir Guerrero en 16 saisons dans les Majeures.

Guerrero sera intronisé le 29 juillet prochain, en compagnie de Chipper Jones, Jim Thome — tous deux élus à leur première année d’éligibilité — et de Trevor Hoffman. Jack Morris et Alan Trammell ont quant à eux été élus par le comité des vétérans il y a un mois.

En 16 saisons dans les Majeures, le natif de Nizao a frappé 2590 coups sûrs, dont 477 doubles et 449 circuits pour des moyennes de, 318/, 379/, 553. En plus de produire 1496 points, Guerrero n’a été retiré que 985 fois sur des prises et n’a jamais connu une saison de plus de 95 retraits au bâton, un fait d’armes chez les frappeurs de puissance, d’autant plus quand on se rappelle son style débridé.

Joueur par excellence de l’Américaine à sa première saison avec les Angels en 2004, Guerrero a gagné huit Batôns d’Argent et a été élu neuf fois au sein de l’équipe d’étoiles. Quatre fois il a terminé dans le top-4 au scrutin du joueur par excellence.

Chipper Jones et Jim Thome

Jones — qui a obtenu 410 votes sur 422 bulletins, pour 97,2 % — a passé ses 19 saisons dans la Majeures avec les Braves d’Atlanta. Joueur par excellence de la Nationale en 1999, il a gagné la Série mondiale en 1995, a été élu huit fois au sein de l’équipe d’étoiles, a remporté un championnat des frappeurs en 2008 en vertu de sa moyenne de, 364, ainsi que deux Bâtons d’Argent.

Auteur de 2726 coups sûrs en carrière, dont 468 circuits, Jones a produit 1623 points et a conclu sa carrière avec des moyennes de, 303/, 401/, 529. Il rejoint au Temple ses coéquipiers John Smoltz, Greg Maddux et Tom Glavine, son gérant Bobby Cox, ainsi que son directeur général John Schuerholz.

Thome, dont le nom s’est retrouvé sur 89,8 % des bulletins (379 votes), a passé 22 ans dans le Baseball majeur avec les Indians de Cleveland, les Phillies de Philadelphie, les White Sox de Chicago, les Twins du Minnesota, les Dodgers de Los Angeles et les Orioles de Baltimore. Il a conclu sa carrière avec 612 circuits, ce qui lui confère le huitième rang de tous les temps.

En 2543 rencontres, il a frappé 2328 coups sûrs, pour des moyennes de, 276/, 402/, 554.

Hoffman a été l’un des plus grands releveurs de tous les temps : ses 601 sauvetages luiconfèrent le deuxième rang à ce chapitre, derrière les 652 de Mariano Rivera, qui devrait être élu à sa première année d’éligibilité l’an prochain. Rivera et lui sont les deux seuls à avoir dépassé la marque des 600 sauvetages.

Il a passé 16 de ses 18 saisons avec les Padres de San Diego, où il a récolté 552 de ses sauvetages. Il a compilé une moyenne de points mérités de 2,87 en carrière, au cours de laquelle il n’a jamais amorcé un match, mais en a conclu 856.

Hoffman a vu son nom inscrit sur 337 bulletins, pour 79,9 % des voix.

C’est la quatrième fois de son histoire seulement que le Temple de la renommée accueillera quatre membres élus, après 1947, 1955 et 2015.